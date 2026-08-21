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«21 год — ни-ни»: Кристина Асмус рассказала о своей необычной пищевой привычке

Актриса Кристина Асмус призналась, что с 17 лет полностью отказывалась от хлеба
Кристина Асмус (Фото: Instagram* / @asmuskristina)

Кристина Асмус рассказала в соцсетях, что больше двух десятилетий практически не ела хлеб и любые мучные изделия. По словам актрисы, отказаться от привычной еды она решила ещё в 17 лет после совета близкого человека — ей объяснили, что для успеха на сцене важно всегда оставаться в форме.



С тех пор выпечка практически исчезла из рациона Кристины. Даже когда хлеб был частью любимых блюд, актриса старалась обходиться без него.

«Хлеб и выпечку все эти годы — ни-ни. В пицце всегда съедала верхушку, бургер ела на листе салата, а в шаурме доставала внутренности», — вспомнила Асмус.
Получается, 21 год актриса буквально находила способы есть любимые блюда без самого мучного.

Но недавно многолетнему запрету всё-таки пришёл конец. Во время отпуска в Северной Осетии Кристина попробовала осетинские пироги и, судя по всему, решила больше себя не ограничивать.
Софья Метелева

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