«21 год — ни-ни»: Кристина Асмус рассказала о своей необычной пищевой привычке
Актриса Кристина Асмус призналась, что с 17 лет полностью отказывалась от хлеба
Кристина Асмус рассказала в соцсетях, что больше двух десятилетий практически не ела хлеб и любые мучные изделия. По словам актрисы, отказаться от привычной еды она решила ещё в 17 лет после совета близкого человека — ей объяснили, что для успеха на сцене важно всегда оставаться в форме.
С тех пор выпечка практически исчезла из рациона Кристины. Даже когда хлеб был частью любимых блюд, актриса старалась обходиться без него.
«Хлеб и выпечку все эти годы — ни-ни. В пицце всегда съедала верхушку, бургер ела на листе салата, а в шаурме доставала внутренности», — вспомнила Асмус.Получается, 21 год актриса буквально находила способы есть любимые блюда без самого мучного.
Но недавно многолетнему запрету всё-таки пришёл конец. Во время отпуска в Северной Осетии Кристина попробовала осетинские пироги и, судя по всему, решила больше себя не ограничивать.