«21 год — ни-ни»: Кристина Асмус рассказала о своей необычной пищевой привычке

21 августа 2026, 15:11

Актриса Кристина Асмус призналась, что с 17 лет полностью отказывалась от хлеба

Кристина Асмус (Фото: Instagram* / @asmuskristina)

Кристина Асмус рассказала в соцсетях, что больше двух десятилетий практически не ела хлеб и любые мучные изделия. По словам актрисы, отказаться от привычной еды она решила ещё в 17 лет после совета близкого человека — ей объяснили, что для успеха на сцене важно всегда оставаться в форме.





С тех пор выпечка практически исчезла из рациона Кристины. Даже когда хлеб был частью любимых блюд, актриса старалась обходиться без него.





«Хлеб и выпечку все эти годы — ни-ни. В пицце всегда съедала верхушку, бургер ела на листе салата, а в шаурме доставала внутренности», — вспомнила Асмус.