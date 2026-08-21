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Не только песни: Анжелика Варум владеет 50 гектарами виноградников

Земельный актив Варум в Краснодарском крае может стоить от 18 миллионов рублей
Анжелика Варум (Фото: Instagram* / @avarum)

У Анжелики Варум обнаружился весьма необычный актив — собственные виноградники. Певица рассказывала, что владеет участком площадью 50 гектаров в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Для сравнения: это территория размером примерно с 70 футбольных полей. И речь идёт не о дачном участке, а о полноценном массиве земли под виноградники.

Даже если оценивать только стоимость земли без учёта насаждений, построек и инфраструктуры, подобный участок может стоить от 18 миллионов рублей.

Ранее также стало известно, что Леонид Агутин и Анжелика Варум могут похвастаться весьма солидным портфелем недвижимости. Стоимость известных объектов пары в России и США в совокупности превышает 1 миллиард рублей.

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Софья Метелева

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