Не только песни: Анжелика Варум владеет 50 гектарами виноградников

21 августа 2026, 13:48

Земельный актив Варум в Краснодарском крае может стоить от 18 миллионов рублей

Анжелика Варум (Фото: Instagram* / @avarum)

У Анжелики Варум обнаружился весьма необычный актив — собственные виноградники. Певица рассказывала, что владеет участком площадью 50 гектаров в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».