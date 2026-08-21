«До депортации пять секунд»: Виктория Боня пожаловалась на сталкера

21 августа 2026, 14:14

Неизвестный мужчина пытался попасть на территорию дома Виктории Бони

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня рассказала в соцсетях о пугающем инциденте возле своего дома в Европе. По словам блогерши, неизвестный мужчина неоднократно появлялся рядом с её участком, кричал и пытался перелезть через забор. В очередной раз Боня решила не рисковать и вызвала полицию.





Правоохранителям она передала фотографию мужчины и рассказала о произошедшем. Позже нарушителя удалось задержать. Особенно Боню возмутило, что незнакомец пытался попасть на территорию, где вместе с ней живёт её несовершеннолетняя дочь Анджелина.





«Я вас предупреждаю: если вы ещё раз сюда придёте, у вас будут очень большие проблемы!», — обратилась Виктория к мужчине.