«До депортации пять секунд»: Виктория Боня пожаловалась на сталкера
Неизвестный мужчина пытался попасть на территорию дома Виктории Бони
Виктория Боня рассказала в соцсетях о пугающем инциденте возле своего дома в Европе. По словам блогерши, неизвестный мужчина неоднократно появлялся рядом с её участком, кричал и пытался перелезть через забор. В очередной раз Боня решила не рисковать и вызвала полицию.
Правоохранителям она передала фотографию мужчины и рассказала о произошедшем. Позже нарушителя удалось задержать. Особенно Боню возмутило, что незнакомец пытался попасть на территорию, где вместе с ней живёт её несовершеннолетняя дочь Анджелина.
«Я вас предупреждаю: если вы ещё раз сюда придёте, у вас будут очень большие проблемы!», — обратилась Виктория к мужчине.Блогерша также предупредила его, что повторное проникновение на территорию может закончиться депортацией.