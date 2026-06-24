Дибров может потерять руку после падения в ночном клубе

24 июня 2026, 09:50

Mash: Дибров рискует потерять подвижность руки из-за отказа от операции

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Телеведущий Дмитрий Дибров может частично потерять подвижность правой руки, если не согласится на операцию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.