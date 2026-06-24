Дибров может потерять руку после падения в ночном клубе
Телеведущий Дмитрий Дибров может частично потерять подвижность правой руки, если не согласится на операцию. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
У 66-летнего шоумена диагностировали перелом лучевой кости правой руки после падения с лестницы в ночном клубе Zorka, куда он пришел знакомиться с девушками. Медики настаивали на установке металлических пластин, однако Дибров отказался от хирургического вмешательства.
Уже спустя несколько дней у телеведущего может начаться сильный отек и острая боль, через две недели — ослабление мышц и скованность движений. Кость начнет срастаться неправильно, деформируется и может укоротиться, а сустав останется искривленным. В таком случае подвижность конечности значительно снизится: сгибать и разгибать руку станет труднее, а повернуть ладонь будет почти невозможно.
Параллельно начнется разрушение хрящевой ткани, а боль приобретет постоянный характер. Также есть риск повреждения нервов, что приведет к онемению пальцев и ослаблению кисти.
При худшем раскладе шоумен может навсегда утратить функцию руки. Тогда потребуется более сложное хирургическое вмешательство, которое не гарантирует восстановление подвижности, пишет источник.
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