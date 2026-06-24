Семья Марии Кожевниковой вывезла из арендованного дома технику и сантехнику
Виктор Лепницкий заявил, что после выезда семьи актрисы Марии Кожевниковой из коттеджа в деревне Шоша из жилья исчезли техника, лампочки, краны и даже унитаз. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Супруг актрисы Евгений Васильев жил в двухэтажном доме на берегу Волги с 2007 по 2019 год. Речь идет об особняке площадью около 200 квадратных метров с участком в один гектар. Сначала предприниматель делил жилье с деловым партнером, позже поселился там с семьей. Ежемесячная плата, как утверждается, составляла около 10 тысяч долларов. В 2014 году Лепницкий задумал купить недвижимость в испанской Малаге для молодой жены. Тогда, по его версии, Васильев предложил внести аренду вперед и оформил расписку на 375 тысяч долларов по курсу того периода. Хозяин дома согласился, после чего арендатор остался в усадьбе еще на пять лет.
При этом Васильев не подписывал полноценный договор аренды и затягивал выезд. Когда вопрос о съезде встал особенно остро, с него взяли отдельную расписку с обещанием освободить дом. Семья покидала участок в присутствии участкового. После переезда начался судебный спор. Васильев настаивает, что расписка подтверждает заем, а не оплату проживания. По этой логике Лепницкий должен вернуть деньги, поскольку сам арендатор, по его словам, жил в доме без оплаты.
Тушинский суд поддержал позицию съемщика. Из-за роста валютного курса сумма требований увеличилась. Для расчета по долгам у бывшего владельца уже изъяли гостиницу, а теперь под риском находится и дом. Ответчиком по делу проходит сын Лепницкого, так как недвижимость оформлена на него. Сам 64-летний бизнесмен сейчас живет в Митино вместе с девятью кошками.
Известность и любовь зрителей Мария Кожевникова обрела благодаря роли эффектной соблазнительницы в молодежном сериале. Со временем интерес к актрисе не угас, а ее фильмография пополнилась сильными драматическими образами, которые помогли в полной мере проявить ее талант. Она не боится творческих экспериментов, охотно участвует в самых разных проектах и не замыкается исключительно на кино.
Ранее появилась информация, что Наталья Рудова похвасталась перед подписчиками новой дорогой покупкой. Актриса добавила в свою коллекцию аксессуаров яркую сумку от Hermes, цена которой, по оценке «Звездача», составляет примерно 235 тысяч рублей.
Читайте также: