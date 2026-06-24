Семья Марии Кожевниковой вывезла из арендованного дома технику и сантехнику

24 июня 2026, 07:36

Мария Кожевникова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Виктор Лепницкий заявил, что после выезда семьи актрисы Марии Кожевниковой из коттеджа в деревне Шоша из жилья исчезли техника, лампочки, краны и даже унитаз. Об этом информирует Telegram-канал Mash.