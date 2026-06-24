Стивен Сигал снизил цену на особняк на Рублёвке до ₽650 млн

24 июня 2026, 08:36

Стивен Сигал (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Представитель актёра Стивена Сигала подтвердил, что артист уменьшил стоимость своего подмосковного особняка на ₽50 млн и готов уступить покупателю ещё столько же при торге. Сейчас объект предлагают за ₽650 млн. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.