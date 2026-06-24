Стивен Сигал снизил цену на особняк на Рублёвке до ₽650 млн
Представитель актёра Стивена Сигала подтвердил, что артист уменьшил стоимость своего подмосковного особняка на ₽50 млн и готов уступить покупателю ещё столько же при торге. Сейчас объект предлагают за ₽650 млн. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Речь идёт о недвижимости в элитном посёлке «Конус» в селе Усово Одинцовского городского округа. Участок занимает 15 соток и находится всего в 10 километрах от МКАД. На территории стоят основной дом и отдельный гостевой. Площадь двухэтажного особняка составляет 500 квадратных метров. Дом оформлен в стиле американской классики. Внутри предусмотрены четыре спальни, семь санузлов, домашний кинотеатр, винная комната и отдельное помещение для хранения чемоданов. В гостевом доме оборудовали баню и сауну. Рядом находятся пляжи на охраняемой территории.
Как уточняет SHOT, продажа идёт тяжело уже более полугода, поэтому владелец решил скорректировать цену. Если стороны договорятся, итоговая сумма может снизиться до ₽600 млн. Когда Сигал впервые выставил особняк на рынок, он коротко объяснил своё решение фразой «Время пришло». После этого актёру не раз задавали вопросы о возможном отъезде из России, однако он говорил, что хочет лишь улучшить жилищные условия.
Сигал имеет гражданство США, России и Сербии. Российский паспорт он получил в 2016 году, а спустя два года занял пост спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США на общественных началах. С 2019 года артист постоянно живёт в Подмосковье.
Стивен начал карьеру в кино в 1988 году, дебютировав в фильме «Над законом». В этой картине он исполнил роль полицейского Нико Таскани, который с помощью мастерства айкидо противостоит бывшим агентам ЦРУ, вставшим на криминальный путь.
Ранее стало известно, что семья Марии Кожевниковой вывезла из арендованного дома технику и сантехнику.
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