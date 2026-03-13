Аглая Тарасова продемонстрировала фигуру в облегающем платье без белья
Российская актриса Аглая Тарасова организовала эффектную фотосессию без белья. Находясь под домашним арестом, девушка пригласила стилиста, визажиста и фотографа и опубликовала в Сети кадры в полупрозрачном платье.
Макияж и прическа получились неброскими, но стильными, сместив акцент образа на платье и фигуру артистки. Белое шифоновое платье без бретелей аккуратно подчеркнуло зону декольте, татуировки в виде птицы на ключице девушки и стройное тело. Подписчики Аглаи заметили, что она не стала добавлять в собранный образ нижнее белье. Тарасова решила позировать лежа и томно смотреть в объектив фотографа.
Снимки оценили не только фанаты звезды «Льда», но и ее коллеги. Актриса Милена Рабулович, известная по сериалу «Янычар», написала в комментариях: «Вау!!!». Подписчики отметили, что сияние Аглаи «способно освещать города», а также назвали ее «королевой красоты».
Напомним, ранее Аглая Тарасова была осуждена на 3 года условно за попытку провезти через границу РФ наркотическое вещество. Актриса получила 3 года условно и штраф в 200 тыс рублей. Сейчас она отбывает наказание в виде домашнего ареста.
