Аглая Тарасова продемонстрировала фигуру в облегающем платье без белья

13 марта 2026, 15:02

Аглая Тарасова опубликовала фото в полупрозрачном платье без белья

Аглая Тарасова (Фото: Instagram* @aglayatarasova)

Российская актриса Аглая Тарасова организовала эффектную фотосессию без белья. Находясь под домашним арестом, девушка пригласила стилиста, визажиста и фотографа и опубликовала в Сети кадры в полупрозрачном платье.