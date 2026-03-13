Борющийся с раком Кушанашвили призвал помиловать онкобольную Лерчек

13 марта 2026, 15:26

Телеведущий Кушанашвили призвал помиловать блогершу Лерчек

Отар Кушанашвили (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, борющийся с раком, высказался о деле блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). Своим мнением он поделился в шоу «Каково?!» на YouTube.





Ведущий призвал «тех, от кого это зависит, остановить правосудие» и дать женщине «лечиться и пожить», если она действительно страдает от онкологии. Он отметил, что предпочитает верить Лерчек именно из-за серьезности диагноза, несмотря на то что в целом негативно относится к блогерше.

«Я призываю вас к милосердию», — сказал Кушанашвили.