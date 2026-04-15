«24 часа на связи»: Алсу поделилась подробностями семейной жизни
Певица Алсу рассказала о том, как строит отношения со своими детьми и почему, несмотря на их взросление, они остаются очень близки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка призналась, что практически постоянно поддерживает контакт с наследниками и старается быть в курсе всех событий их жизни.
«Я знаю всё, что происходит в жизни моих детей, мы практически 24 часа в сутки на связи», — поделилась она на премии BraVo.По словам певицы, у неё есть и свои семейные традиции. Например, с младшим сыном они вместе слушают классическую музыку — он уверен, что это помогает развивать интеллект, и теперь делает это ежедневно.
Также Алсу рассказала, что её старшая дочь Сафина сосредоточена на учёбе и получении высшего образования, поэтому пока не планирует связывать жизнь с музыкой.