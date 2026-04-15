Лерчек после химиотерапии пытается работать, несмотря на плохое самочувствие

15 апреля 2026, 17:40

Валерия Чекалина (Фото: кадр видео Rutube-канала Fametime TV)

13 апреля блогер Валерия Чекалина (известная как Лерчек) вновь прошла процедуру химиотерапии. Друг семьи опубликовал в личном блоге несколько кадров из больничной палаты и рассказал о здоровье пациентки. Об этом информирует Telegram-канал «Super.ru».





Сообщается, что после сеанса состояние женщины резко ухудшилось: она почувствовала сильное недомогание. Однако на опубликованных приятелем кадрах Лерчек, несмотря на слабость и плохое самочувствие, пытается разобраться в рабочих вопросах.



Она сосредоточенно смотрела в экран телефона и искала способы выстроить процессы по блогу и бизнесу. Рядом с ней — жених Луис. Он поддерживал Валерию и настойчиво повторял, что сейчас главное — беречь здоровье и позволить себе полноценный отдых, а не работать через силу.





