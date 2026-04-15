Выручка рухнула: компания Джарахова ушла в многомиллионный убыток
Блогер и музыкант Эльдар Джарахов столкнулся с финансовыми трудностями в бизнесе. Его компания «КликКлак Медиа» по итогам 2025 года ушла в убыток примерно на 30 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Проект «КликКлак», появившийся ещё в 2013 году как интернет-шоу с элементами абсурда и экспериментов, долгое время оставался культовым явлением в блогерской среде. Однако юридическое оформление бизнеса произошло лишь в апреле 2024 года, когда была зарегистрирована компания.
Финансовые показатели оказались нестабильными: если в 2024 году выручка составила около 272 миллионов рублей, то уже в 2025-м она резко снизилась до 48 миллионов. Прибыль при этом сменилась значительным убытком.
Сам Джарахов ранее отмечал, что долгое время находился в «слишком комфортной» творческой среде и стремился к новым вызовам.
При этом, несмотря на падение доходов, у компании отсутствуют долги и судебные разбирательства, а все обязательные платежи выполняются. Эксперты отмечают, что ситуация пока не выглядит критической, однако свидетельствует о сложностях при переходе от интернет-проекта к полноценному бизнесу.
