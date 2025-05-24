Лера Кудрявцева сводила 6-летнюю дочь на профессиональную фотосессию

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @letatv)
Телеведущая Лера Кудрявцева устроила для 6-летней дочери профессиональную фотосессию и опубликовала кадры бэкстейджа в соцсетях.
Маша появилась в черной балетной пачке и двубортном жакете темного цвета. Волосы девочки были собраны в гладкий пучок, а черты лица подчеркнуты с помощью макияжа.
Дочке Леры, по всей видимости, фотосессия весьма понравилось. Маша позировала и танцевала перед объективом камеры.
Дочь Леры Кудрявцевой Маша (Фото: Инстаграм* @letatv)
В комментариях обошлось без критики в адрес телеведущей по поводу нанесения макияжа ребенку. Напротив, фолловеры Леры восхитились красотой ее подросшей дочки.
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Дочке Леры, по всей видимости, фотосессия весьма понравилось. Маша позировала и танцевала перед объективом камеры.
«Моя любовь», — подписала Кудрявцева публикацию с наследницей.
Дочь Леры Кудрявцевой Маша (Фото: Инстаграм* @letatv)
В комментариях обошлось без критики в адрес телеведущей по поводу нанесения макияжа ребенку. Напротив, фолловеры Леры восхитились красотой ее подросшей дочки.
«Такая нежная улыбка», «Невероятная красота», «Ну что за куколка! Папина копия!», «Красивая, милая, сказочная! Очень похожа на папу», — отметили поклонники.
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Ольга Енгалычева