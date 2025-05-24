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«Плохо прятали, сами виноваты!»: Шепелев потратил все деньги родителей

Дмитрий Шепелев вспомнил, как потратил всю заначку родителей
Дмитрий Шепелев (Фото: Telegram @dmitriyshepelev)

Дмитрий Шепелев (Фото: Telegram @dmitriyshepelev)

Дмитрий Шепелев стал гостем нового выпуска кулинарного шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой», где вспомнил свои детские приключения. Тогда его семья ещё жила в Минске.
«У меня была ужасная история. Я нашёл родительскую заначку. Там была пачка денег, но я не понимал, много это или мало, взял их все и пошёл. Спустил в киоске на жвачки», – признался телеведущий.
Выяснилось, что денег действительно было очень много. Осознав это, Дмитрий спрятал их между книг, и брал по частям.

Когда же родители обнаружили пропажу, у мальчика были большие проблемы. Однако Шепелев отметил, что это него его вина, поскольку родители сами плохо спрятали деньги.

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#деньги
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#родители
#отношения
#сын
«Совет да любовь»: Дайнеко поздравила Воробьёва с тайной женитьбой на Гарифуллиной
Дайнеко поздравила Воробьёва с тайной женитьбой на Гарифуллиной
24 мая 2025, 21:08

Алексей Воробьев (Фото: Instagram* @mr.alexsparrow)

Виктория Дайнеко высказалась о кастинге на роль жены и браке своего бывшего возлюбленного Алексея Воробьёва.
Ходят слухи, что телеведущий наконец обрёл счастье в личной жизни. Якобы его женой стала 36-летняя оперная певица Аида Гарифуллина. Причём возлюбленную Воробьёв повстречал практически сразу же после того, как в буквальном смысле объявил кастинг на роль своей будущей супруги.

«Ищу невесту, красивую, желательно талантливую. Без рестайлинга, тюнинга и обвеса», – писал ранее Алексей в своём личном блоге.
После знакомства с певицей отбор похоже закрылся, а дальнейший роман развивался очень стремительно. Всего через несколько месяцев после первой встречи пара сыграла тайную свадьбу.

Кастинг и сама свадьба Воробьёва не прошли мимо его бывшей возлюбленной Виктории Дайнеко. Они встречались в начале 2010-х и несколько раз расставались и сходились.

«Совет да любовь. Я рада, когда у людей всё хорошо», – высказалась артистка в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.
Однако сам кастинг на роль будущей жены Дайнеко не оценила. Она заявила, что оскорбилась бы на месте всех женщин.

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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
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#супруги
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#воробьёв
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Лера Кудрявцева сводила 6-летнюю дочь на профессиональную фотосессию
24 мая 2025, 20:56

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @letatv)

Телеведущая Лера Кудрявцева устроила для 6-летней дочери профессиональную фотосессию и опубликовала кадры бэкстейджа в соцсетях.
Маша появилась в черной балетной пачке и двубортном жакете темного цвета. Волосы девочки были собраны в гладкий пучок, а черты лица подчеркнуты с помощью макияжа.

Дочке Леры, по всей видимости, фотосессия весьма понравилось. Маша позировала и танцевала перед объективом камеры.

«Моя любовь», — подписала Кудрявцева публикацию с наследницей.

Дочь Леры Кудрявцевой Маша (Фото: Инстаграм* @letatv)


В комментариях обошлось без критики в адрес телеведущей по поводу нанесения макияжа ребенку. Напротив, фолловеры Леры восхитились красотой ее подросшей дочки.

«Такая нежная улыбка», «Невероятная красота», «Ну что за куколка! Папина копия!», «Красивая, милая, сказочная! Очень похожа на папу», — отметили поклонники.

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Блогер Сергей Сухов рассказал о заработке своих питомцев

«Плохо прятали, сами виноваты!»: Шепелев потратил все деньги родителей

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#ребёнок
#фотография
#звёзды
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Блогер Сергей Сухов рассказал о заработке своих питомцев
24 мая 2025, 20:56

Иван Сухов (Фото: Инстаграм* @sergeysuxov)

Домашние любимцы порой становятся популярными в Сети, что помогает их хозяевам иметь дополнительный доход от рекламных контрактов.
Оказалось, что и три французских бульдога Сергея Сухова вносят свой вклад в семейный бюджет. Блогер признался, что у него получилось монетизировать контент с Хрюней, Булкой и Пузиком.

«Так как у меня есть социальный капитал в виде моей аудитории, естественно, они [собаки] сразу стали «золотыми детками». Всем сразу стало интересно кто они, что они, чем живут, чем дышат, что едят, поэтому я начал их снимать», — откровенничал Сухов в беседе с Super.

Собаки Сергея Сухова (Фото: Инстаграм* @sergeysuxov)


Со слов Сергея, один из его хвостатых уже заработал на пять квадратных метров квартиры.

Ранее музыкант Денис Кукояка раскрыл, как ухаживает за своим псом Федей. Оказалось, что у питомца Дениса свой рацион и специалисты, которые помогают ему поддерживать привлекательный внешний вид и следить за здоровьем.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#блогер
#собака
#животные
#деньги
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Жена Александра Петрова перестала скрывать лицо их сына на фото в соцсетях
24 мая 2025, 20:35

Александр Петров и Виктория Антонова (фото: Instagram* @viktoriyaantonova_)

Вслед за Павлом Прилучным и Зепюр Брутян, недавно показавшими лицо своего первенца, жена Александра Петрова Виктория тоже решила не скрывать лицо малыша смайликами на фото в соцсетях. На днях супруга актёра показала новые снимки с прогулки с полуторамесячным Федей.
В подборке снимков оказалось фото из кафе, на котором малыш запечатлён лежащим в коляске. Его лицо немного отвёрнуто от камеры, но оно не закрыто, поэтому поклонники уже могут начать гадать, на кого из родителей больше похож мальчик.

Виктория Антонова с сыном (фото: Instagram* @viktoriyaantonova_)

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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
#кафе
#фото
#мальчик
#семья
#ребёнок
#соцсети
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Родня боялась, что отпишет Волочковой: кому досталась квартира Юрия Григоровича за 200 млн рублей
Квартира Юрия Григоровича за 200 млн рублей достанется его племяннику
24 мая 2025, 20:17

Юрий Григорович и Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

В конце мая не стало легендарного балетмейстера Юрия Григоровича. Последние дни жизни 98-летний хореограф провёл в Центральной клинической больнице.
Григорович долгое время боролся с двусторонней пневмонией. Заболевание протекало с осложнениями, поэтому врачам не удалось спасти балетмейстера. Его похоронили 23 мая на Новодевичьем кладбище рядом с женой – балериной Наталией Бессмертновой.

После себя Григорович оставил многомиллионное состояние. Наследники получат элитную квартиру в особняке на Сретенском бульваре. Хореограф проживал в здании начала XX века, в котором когда-то находился знаменитый доходный дом страхового общества «Россия».

Принадлежащая покойному недвижимость поражает: общая площадь составляет 177 квадратных метров, а потолки – четыре метра. Эта квартира перейдёт племяннику Григоровича – сыну его сестры. Так произошло, поскольку супруга хореографа умерла ещё в 2008 году, а детей у пары не было.

Также было у Григоровича много близких друзей, в числе которых – балерина Анастасия Волочкова.

«Я не раз инкогнито приезжала к нему на дни рождения. Он говорил, что никто из Большого театра, кроме меня, не навещает его, понимаете?! Я ждала момента, чтобы всё это сказать и показать. Меня не пускали на панихиду к его супруге Наталии Бессмертновой. Он меня лично проводил к её гробу. Все боялись: а вдруг он мне что-то отпишет? А мне ничего не надо было от него. Я привозила его любимые фрукты», – отметила артистка, слова которой приводит StarHit.
Смерть Григоровича сильно ударила по балерине, для которой он был по-настоящему близким и даже родным человеком.

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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
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