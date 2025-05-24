«Плохо прятали, сами виноваты!»: Шепелев потратил все деньги родителей

Дмитрий Шепелев (Фото: Telegram @dmitriyshepelev)
Дмитрий Шепелев стал гостем нового выпуска кулинарного шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой», где вспомнил свои детские приключения. Тогда его семья ещё жила в Минске.
«У меня была ужасная история. Я нашёл родительскую заначку. Там была пачка денег, но я не понимал, много это или мало, взял их все и пошёл. Спустил в киоске на жвачки», – признался телеведущий.Выяснилось, что денег действительно было очень много. Осознав это, Дмитрий спрятал их между книг, и брал по частям.
Когда же родители обнаружили пропажу, у мальчика были большие проблемы. Однако Шепелев отметил, что это него его вина, поскольку родители сами плохо спрятали деньги.
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Анастасия Чинкова