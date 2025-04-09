24-летняя невестка Королевой показала опухший вид на второй день после операции

Мелисса Глушко и Наташа Королева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Невестка певицы Наташи Королевой Мелисса Глушко опубликовала в соцсетях опухшее лицо на второй день после хирургического вмешательства.
24-летней девушке сделали вторую операцию на челюсти, чтобы исправить неправильное расположение частей черепа. Видно, что пациентка сильно опухла, причем отек затронул не только ротовую область, но и глаза. О своем самочувствии Мелисса Глушко ничего не сообщила, но посетила рабочее мероприятие.
Фото: Instagram*/melissa_foxs_
Перед этим сообщалось, что дочь вышедшего из колонии актера Михаила Ефремова попросила журналистов выйти из подъезда жилого дома артиста. Мужчина сейчас едет в Москву из Белгородской области. Ефремов получил условно-досрочное освобождение 24 марта. 9 апреля он вышел на свободу.
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*Запрещен в РФ
Фото: Instagram*/melissa_foxs_
Перед этим сообщалось, что дочь вышедшего из колонии актера Михаила Ефремова попросила журналистов выйти из подъезда жилого дома артиста. Мужчина сейчас едет в Москву из Белгородской области. Ефремов получил условно-досрочное освобождение 24 марта. 9 апреля он вышел на свободу.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов