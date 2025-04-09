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24-летняя невестка Королевой показала опухший вид на второй день после операции

Мелисса Глушко показала лицо после операции
Мелисса Глушко и Наташа Королева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Мелисса Глушко и Наташа Королева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Невестка певицы Наташи Королевой Мелисса Глушко опубликовала в соцсетях опухшее лицо на второй день после хирургического вмешательства.
24-летней девушке сделали вторую операцию на челюсти, чтобы исправить неправильное расположение частей черепа. Видно, что пациентка сильно опухла, причем отек затронул не только ротовую область, но и глаза. О своем самочувствии Мелисса Глушко ничего не сообщила, но посетила рабочее мероприятие.

Фото: Instagram*/melissa_foxs_

Перед этим сообщалось, что дочь вышедшего из колонии актера Михаила Ефремова попросила журналистов выйти из подъезда жилого дома артиста. Мужчина сейчас едет в Москву из Белгородской области. Ефремов получил условно-досрочное освобождение 24 марта. 9 апреля он вышел на свободу.

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Александр Панкратов-Черный прокомментировал освобождение Михаила Ефремова
09 апреля 2025, 17:38

Александр Панкратов-Черный (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Актер и режиссер Александр Панкратов-Черный прокомментировал освобождение Михаила Ефремова по УДО в беседе с NEWS.ru. Он признался, что рад за коллегу.
«Ничего не хочу про Мишу говорить. Дай Бог ему здоровья», — сказал он.

Реакция медийного сообщества на это событие оказалась неоднозначной. Так, певица Виктория Цыганова и народный артист России Сергей Никоненко выразили свое недовольство решением суда. В то же время, положительно отнеслись к освобождению актера его родные, а также актеры Гоша Куценко и Александр Михайлов.

Кинокритик Давид Шнейдеров ранее отметил, что, несмотря на определённые юридические ограничения, Ефремов теперь может снова появляться на экранах. Он добавил, что наказание отбыто, и выразил надежду на то, что артист будет строго соблюдать условия досрочного освобождения.

Напомним, трагическое ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. Суд приговорил актера к 7,5 годам лишения свободы, которые он отбывал в колонии в Белгородской области. 9 апреля 2025 года Ефремов вышел на свободу по УДО и направился в Москву.

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#суд
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Война Прилучного и Муцениеце за алименты окончена? Чем закончился суд и с кем останутся дети
09 апреля 2025, 17:11

Павел и Агата (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Долгий судебный спор между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце по поводу алиментов подошёл к концу. Бывшие супруги пытались договориться больше года, но в итоге всё решил суд.
Ранее, после развода, они условились, что Павел будет платить по 100 тысяч рублей в месяц на каждого из двоих детей. Однако после того как доходы актёра заметно выросли, Агата решила добиваться пересмотра суммы и подала иск с требованием 30% от его заработка. Суд встала на её сторону. Прилучного обязали выплачивать по миллиону рублей ежемесячно на каждого ребёнка.

Павел и Агата (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Апелляция и пересмотр дела

Но на этом история не закончилась. Павел подал апелляцию и добился отмены решения — теперь он снова будет платить по 100 тысяч, как раньше. Его адвокат утверждает, что предыдущий иск был подан без достаточных оснований.

«Правовые основания для удовлетворения исковых требований отсутствовали в полном объеме. Иск как таковой об изменении размера алиментов был незаконен. Поэтому первая инстанция, постановив это решение, оно было отменено в апелляции», — объяснила адвокат Далиелова.

Интересно, что вторая сторона — представители Агаты — настаивали на закрытом заседании, из-за чего, по мнению адвокатов Прилучного, общественность так и не увидела полной картины происходящего.

Сын отписался от матери в соцсетях

Тем временем в семье происходят перемены: сын Тимофей уже несколько месяцев живёт с отцом. Агата сначала пыталась вернуть его, но мальчик отказался. В итоге она решила не настаивать, хотя очень скучает — он даже отписался от неё в соцсетях и вернул подарки от бабушки.

«На протяжении восьми месяцев Павел чинит препятствия и фактически изолировал… Окружил его охраной, которая чинит физическое препятствие в общении. И, соответственно, общение фактически невозможно», — поделилась адвокат Муцениеце Наталья Мелешкина.

Прилучный же утверждает, что сын сам решает, с кем общаться. Недавняя случайная встреча в магазине стала для актрисы тяжёлым моментом: Тимофей был холоден и даже наговорил неприятных слов. Агата не стала вдаваться в подробности, но было видно — ей больно.

«Заехали и встретили там Тиму. Не могу сказать, что он мне наговорил приятностей. Вообще странно, как так мальчик мог… Ладно, не будем о грустном», — рассказала звезда.


Рядом дочь и новый возлюбленный

В этот непростой период рядом с ней осталась дочь Мия — очень привязана к маме и помогает ей держаться. А ещё в жизни Агаты появился новый мужчина — музыкант Пётр Дранга. Они часто появляются вместе, недавно отдыхали на Мальдивах, и, судя по всему, отношения серьёзные — Агата уже познакомилась с его родителями.

Раньше Пётр предпочитал не афишировать личную жизнь, но с Агатой, похоже, всё иначе — они выглядят как гармоничная пара, и поклонники искренне радуются за актрису, надеясь, что эта любовь принесёт ей долгожданное счастье.

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#суд
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#шоу-бизнес
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Знаменитый шоумен хочет поставить памятник умершему Паше Технику в Москве
Стас Барецкий хочет поставить памятник Паше Технику в Москве
09 апреля 2025, 17:07

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Шоумен Стас Барецкий хочет поставить памятник рэперу Паше Технику в Москве. Своими планами он поделился в беседе с порталом NEWS.ru. Собеседник уточнил, что перед возведением монумента ему нужна юридическая консультация.
«Я проконсультируюсь со своим юристом, как это можно сделать, и мы готовы все это дело проспонсировать. Естественно, в Москве, потому что он из Москвы. Я с мытищинской администрацией дружу, я там прописан. И Мытищи — молодежный город», — сказал Барецкий.
Шоумен добавил, что памятник, скорее всего, появится у торгового центра или увеселительных мест. Паша Техник умер от полиорганной недостаточности 4 апреля. У артиста была наркозависимость. Ранее стало известно о главной ошибке Паши Техника.

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#мир
#россия
#шоу-бизнес
#паша техник
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Бывшая жена Паши Техника призналась Собчак, что он предвидел смерть от наркотиков
09 апреля 2025, 16:25

Ксения Собчак и Ева Карицкая (Фото: Telegram @evakaritskaua)

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая дала интервью Ксенией Собчак для шоу на ее YouTube-канале. Она рассказала, что рэпер мечтал умереть от наркотиков.
Она призналась, что Паша часто думал о смерти.

«Он говорил не одной мне об этом. Перед поездкой он сказал Маркусу: "Наверное, я там кони двину". То он жил в рехабе, то он был дома трезвый. То он в загул, потом опять в рехаб. Будто душу дьяволу продал. Он был в какой-то глубокой депрессии, говорил: "У меня внутри пустота"», — рассказала Карицкая.

Ева также добавила, что в какой-то момент мужчина начал ревновать её к совместному сыну.

Кроме того, бывшая жена артиста отметила, что Пашу можно было спасти, однако в больницу он поступил уже в очень тяжёлом состоянии.

Карицкая призналась, что испытывает боль от смерти бывшего мужа, однако добавила, что он сам сделал свой выбор и освободил женщину от мучений. Тем не менее она уточнила, что продолжает любить его.

Паша Техник скончался в одной из больниц Таиланда 5 апреля после отравления запрещёнными веществами.

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#дома
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Фанаты заподозрили Полину Гагарину в романе с бывшим супругом
09 апреля 2025, 16:18

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков (Фото: Telegram @gagara1987official)

Полина Гагарина несколько лет назад развелась с супругом Дмитрием Исхаковым, однако фанаты подозревают, что их отношения возобновились, после того как мужчина посетил праздник по случаю дня рождения певицы.
Так, Полина опубликовала снимок вместе с бывшим мужем, на котором он нежно приобнимает ее за талию. Позже их вместе заметили в театре.

Сама Полина при этом утверждает, что ей с Дмитрием удалось сохранить хорошие отношения. Тем не менее ранее известный фотограф не появлялся на фото в обнимку с бывшей женой.

У бывших супругов подрастает совместная дочь. А подписчики хвалят певицу за то, что ​она поддерживает тёплые отношения с ​экс-супругом.

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