Война Прилучного и Муцениеце за алименты окончена? Чем закончился суд и с кем останутся дети

Павел и Агата (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Долгий судебный спор между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце по поводу алиментов подошёл к концу. Бывшие супруги пытались договориться больше года, но в итоге всё решил суд.
Ранее, после развода, они условились, что Павел будет платить по 100 тысяч рублей в месяц на каждого из двоих детей. Однако после того как доходы актёра заметно выросли, Агата решила добиваться пересмотра суммы и подала иск с требованием 30% от его заработка. Суд встала на её сторону. Прилучного обязали выплачивать по миллиону рублей ежемесячно на каждого ребёнка.
Интересно, что вторая сторона — представители Агаты — настаивали на закрытом заседании, из-за чего, по мнению адвокатов Прилучного, общественность так и не увидела полной картины происходящего.
Прилучный же утверждает, что сын сам решает, с кем общаться. Недавняя случайная встреча в магазине стала для актрисы тяжёлым моментом: Тимофей был холоден и даже наговорил неприятных слов. Агата не стала вдаваться в подробности, но было видно — ей больно.
Раньше Пётр предпочитал не афишировать личную жизнь, но с Агатой, похоже, всё иначе — они выглядят как гармоничная пара, и поклонники искренне радуются за актрису, надеясь, что эта любовь принесёт ей долгожданное счастье.
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Павел и Агата (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Апелляция и пересмотр делаНо на этом история не закончилась. Павел подал апелляцию и добился отмены решения — теперь он снова будет платить по 100 тысяч, как раньше. Его адвокат утверждает, что предыдущий иск был подан без достаточных оснований.
«Правовые основания для удовлетворения исковых требований отсутствовали в полном объеме. Иск как таковой об изменении размера алиментов был незаконен. Поэтому первая инстанция, постановив это решение, оно было отменено в апелляции», — объяснила адвокат Далиелова.
Интересно, что вторая сторона — представители Агаты — настаивали на закрытом заседании, из-за чего, по мнению адвокатов Прилучного, общественность так и не увидела полной картины происходящего.
Сын отписался от матери в соцсетяхТем временем в семье происходят перемены: сын Тимофей уже несколько месяцев живёт с отцом. Агата сначала пыталась вернуть его, но мальчик отказался. В итоге она решила не настаивать, хотя очень скучает — он даже отписался от неё в соцсетях и вернул подарки от бабушки.
«На протяжении восьми месяцев Павел чинит препятствия и фактически изолировал… Окружил его охраной, которая чинит физическое препятствие в общении. И, соответственно, общение фактически невозможно», — поделилась адвокат Муцениеце Наталья Мелешкина.
Прилучный же утверждает, что сын сам решает, с кем общаться. Недавняя случайная встреча в магазине стала для актрисы тяжёлым моментом: Тимофей был холоден и даже наговорил неприятных слов. Агата не стала вдаваться в подробности, но было видно — ей больно.
«Заехали и встретили там Тиму. Не могу сказать, что он мне наговорил приятностей. Вообще странно, как так мальчик мог… Ладно, не будем о грустном», — рассказала звезда.
Рядом дочь и новый возлюбленныйВ этот непростой период рядом с ней осталась дочь Мия — очень привязана к маме и помогает ей держаться. А ещё в жизни Агаты появился новый мужчина — музыкант Пётр Дранга. Они часто появляются вместе, недавно отдыхали на Мальдивах, и, судя по всему, отношения серьёзные — Агата уже познакомилась с его родителями.
Раньше Пётр предпочитал не афишировать личную жизнь, но с Агатой, похоже, всё иначе — они выглядят как гармоничная пара, и поклонники искренне радуются за актрису, надеясь, что эта любовь принесёт ей долгожданное счастье.
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Дарья Филинова