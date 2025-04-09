Знаменитый шоумен хочет поставить памятник умершему Паше Технику в Москве

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)
Шоумен Стас Барецкий хочет поставить памятник рэперу Паше Технику в Москве. Своими планами он поделился в беседе с порталом NEWS.ru. Собеседник уточнил, что перед возведением монумента ему нужна юридическая консультация.
«Я проконсультируюсь со своим юристом, как это можно сделать, и мы готовы все это дело проспонсировать. Естественно, в Москве, потому что он из Москвы. Я с мытищинской администрацией дружу, я там прописан. И Мытищи — молодежный город», — сказал Барецкий.Шоумен добавил, что памятник, скорее всего, появится у торгового центра или увеселительных мест. Паша Техник умер от полиорганной недостаточности 4 апреля. У артиста была наркозависимость. Ранее стало известно о главной ошибке Паши Техника.
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