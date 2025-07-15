24-летняя падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе показала фото в стиле нулевых
Фотографию в стиле нулевых опубликовала в соцсетях 24-летняя падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе.
Девушка примерила черный топ, джинсы с низкой посадкой и шлепки, а дополнили образ сумочка Saint Laurent и украшения. Аудитория уже восхищенно отреагировала на снимок, отметив внешность Эрики.
«Прекрасная, красивая девушка! Мне очень нравится», — написали юзеры.
Эрика появилась на свет еще до того, как российская домохозяйка Наталья Кикнадзе встретилась с Иваном Ургантом. Кикнадзе-младшая переехала в США в 16-летнем возрасте. Там она поступила в колледж Parsons School of Design и сегодня строит модельную карьеру.
*Запрещен в РФ