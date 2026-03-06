25-летний блогер и тюрьма в США: что известно о новом бойфренде Надежды Сысоевой

06 марта 2026, 22:21

Новый избранник Надежды Сысоевой сидел в американской тюрьме

Надежда Сысоева (Фото: Instagram* / @inadenka)

41-летнюю актрису Надежду Сысоеву заметили с новым возлюбленным на концерте Филиппа Киркорова. Об этом сообщает Super.