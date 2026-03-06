25-летний блогер и тюрьма в США: что известно о новом бойфренде Надежды Сысоевой
41-летнюю актрису Надежду Сысоеву заметили с новым возлюбленным на концерте Филиппа Киркорова. Об этом сообщает Super.
Ранее артистка не показывала мужчину ни в соцсетях, ни на официальных мероприятиях, однако, по информации источников, её избранником оказался 25-летний блогер Коля Безопасность.
Сам блогер тоже не слишком афиширует отношения, но в его соцсетях можно найти короткое видео с того самого концерта.
Известно, что Николай раньше занимался пранками и стримами на платформе Twitch, а также играл за медиафутбольный клуб «БроукБойз». Команду он покинул после скандала, связанного с рекламой азартных игр и ставок.
Позже блогер попытался нелегально попасть в США через Мексику, однако был задержан на границе. В итоге он оказался в тюрьме в штате Техас, где провёл около двух лет за незаконное пересечение границы. Даже этот эпизод своей жизни, как отмечают в сети, он сумел превратить в контент.
После возвращения в Россию блогер вновь занялся стримингом и спортом — предположительно, сейчас он выступает за команду «Пена» в медиабаскетболе. Интересно, что год назад в составе этой же команды играла и сама Сысоева.
