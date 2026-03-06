«Потеряла очень много крови»: Анастасия Волочкова вспомнила сложное лечение

06 марта 2026, 21:41

Анастасия Волочкова рассказала о тяжёлой операции в Германии

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова откровенно рассказала о серьёзных осложнениях после операции, которую ей сделали в Германии. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».