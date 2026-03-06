Достижения.рф

«Потеряла очень много крови»: Анастасия Волочкова вспомнила сложное лечение

Анастасия Волочкова рассказала о тяжёлой операции в Германии
Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова откровенно рассказала о серьёзных осложнениях после операции, которую ей сделали в Германии. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Артистке удаляли косточку на ноге, из-за которой она испытывала дискомфорт на протяжении многих лет.

Однако после хирургического вмешательства возникли проблемы: Волочкова призналась, что не соблюдала все рекомендации врачей, из-за чего разошёлся шов. В результате ситуацию пришлось исправлять повторной операцией под общим наркозом.

По словам балерины, лечение оказалось очень тяжёлым. Ей снова провели хирургическое вмешательство, а также пришлось пережить серьёзный стресс из-за больничных процедур — капельниц, катетеров и постоянных уколов.

Волочкова также рассказала, что во время лечения потеряла много крови, поэтому врачи делали ей переливание — в общей сложности ей ввели около литра крови.

