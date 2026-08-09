27-летний сын Валерии не смог рассчитаться по кредитам, которые брал на развитие своих проектов

09 августа 2026, 12:29

Сын Валерии стал банкротом из-за долгов в 23 млн рублей

Валерия (Фото: Instagram* / @valeriya)

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин официально признан банкротом. Соответствующее решение принял суд после того, как 27-летний бизнесмен не смог выполнить обязательства по кредитам. Об этом сообщает StarHit.





Как стало известно, общая сумма задолженности Арсения составляет около 23 миллионов рублей. Кредиты молодой человек, по данным СМИ, брал для развития собственных проектов, однако рассчитаться с банками в итоге не смог.



Ситуацию уже прокомментировал отчим Арсения, продюсер Иосиф Пригожин. Он с юмором отметил, что у молодого бизнесмена есть знаменитая мама, которая в случае необходимости всегда готова прийти на помощь.





«Им повезло, что у них есть такая фантастическая мама. У них есть небиологический отец — я... Если он обратится за помощью, мы посмотрим по состоянию на тот момент, будут ли у нас такие деньги, захотим ли мы, сможем ли мы», — рассказал Пригожин.