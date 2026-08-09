«Вы решили, что я слабая? Вы ошиблись»: Анну Седокову довели до слез на шоу
Певица Анна Седокова рассказала о жестком конфликте с Торнике Квитатиани
Анна Седокова призналась, что участие в шоу «Мастер игры» оказалось для нее эмоционально непростым. Во время одного из эпизодов певица столкнулась с жесткими обвинениями со стороны Торнике Квитатиани, который заподозрил ее в принадлежности к «темным» игрокам.
Ситуация настолько сильно задела Седокову, что она не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Артистка призналась, что почувствовала давление сразу со стороны нескольких участников проекта.
«Это было очень сложно. На меня напали сразу все. Если вас когда-то били, то вы поймете, о чем я. Но даже если меня били, это не означает, что есть человек, который будет мне говорить — ты будешь говорить, когда я скажу. Нет, так не будет! Я буду говорить свою правду!» — эмоционально заявила певица.Седокова подчеркнула, что больше не намерена терпеть повышенный тон и попытки заставить ее молчать только потому, что она ведет себя спокойно и доброжелательно.
«И никто больше не смеет повышать на меня голос. Вы решили, что я слабая? Потому что добрая? Вы ошиблись!» — заявила Анна.При этом певица рассказала, что самый жесткий эпизод конфликта зрители так и не увидели. По словам Седоковой, момент, когда Торнике буквально кричал на нее, создатели программы решили вырезать из финального выпуска.
Однако, несмотря на сокращение сцены, свое мнение о поведении участника Анна не изменила. Певица считает, что в конфликте проявилось отношение, которое она воспринимает как женоненавистническое.