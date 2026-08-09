«Хочу сгореть со стыда»: дочь Василисы Володиной пожаловалась на популярность родителей
Дочь Володиной рассказала, что ей тяжело жить из-за известности своей мамы
Дочь Василисы Володиной, Виктория, откровенно рассказала в соцсетях о том, каково расти в семье знаменитых родителей. По словам 25-летней девушки, популярность мамы, известной по шоу «Давай поженимся» и работе астрологом, приносит ей не только преимущества, но и немало неловких ситуаций.
Одной из главных проблем Виктория считает фотографии из детства, которые до сих пор находятся в открытом доступе. Девушка призналась, что особенно неудобно ей становится во время новых знакомств.
«Первый пункт: все мои детские уродские фотографии есть в интернете. Поэтому каждый раз, когда я знакомлюсь с новым парнем, и он заходит меня погуглить, я хочу сгореть со стыда», — рассказала Виктория.Еще один минус — узнаваемость в родном районе. По словам дочери Володиной, там ее знают практически все, причем далеко не только поклонники ее знаменитой мамы.
«В месте, где я живу, меня знает абсолютно каждая собака и бабка, сидящая у подъезда», — пошутила девушка.Но сильнее всего Викторию смущает момент, когда окружающие сразу связывают ее с известной семьей.
«Каждый раз, когда мне говорят: "Я знаю, кто твои родители", мне хочется скукожиться до размеров теннисного мяча», — призналась она.Девушка также отметила, что статус дочери известного человека автоматически создает определенные ожидания. Популярность мамы, по словам Виктории, накладывает на нее дополнительные обязательства, к которым она относится далеко не всегда положительно.