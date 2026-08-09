«Хочу сгореть со стыда»: дочь Василисы Володиной пожаловалась на популярность родителей

09 августа 2026, 11:31

Дочь Володиной рассказала, что ей тяжело жить из-за известности своей мамы

Василиса Володина (Фото: Instagram* / @vasilisa.volodina)

Дочь Василисы Володиной, Виктория, откровенно рассказала в соцсетях о том, каково расти в семье знаменитых родителей. По словам 25-летней девушки, популярность мамы, известной по шоу «Давай поженимся» и работе астрологом, приносит ей не только преимущества, но и немало неловких ситуаций.





Одной из главных проблем Виктория считает фотографии из детства, которые до сих пор находятся в открытом доступе. Девушка призналась, что особенно неудобно ей становится во время новых знакомств.





«Первый пункт: все мои детские уродские фотографии есть в интернете. Поэтому каждый раз, когда я знакомлюсь с новым парнем, и он заходит меня погуглить, я хочу сгореть со стыда», — рассказала Виктория.

«В месте, где я живу, меня знает абсолютно каждая собака и бабка, сидящая у подъезда», — пошутила девушка.

«Каждый раз, когда мне говорят: "Я знаю, кто твои родители", мне хочется скукожиться до размеров теннисного мяча», — призналась она.