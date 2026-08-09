«Весь в Prada»: стало известно, сколько стоит образ стилиста Александра Рогова в Париже

09 августа 2026, 12:12

Александр Рогов прогулялся по Парижу в образе более чем за 600 тыс. рублей

Александр Рогов (Фото: Instagram* / @alexandrrogov)

Александр Рогов устроил себе стильную прогулку по Парижу и заодно продемонстрировал образ, стоимость которого впечатляет. На этот раз стилист практически полностью облачился в Prada, собрав комплект из нескольких дорогостоящих вещей бренда.