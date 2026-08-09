«Весь в Prada»: стало известно, сколько стоит образ стилиста Александра Рогова в Париже
Александр Рогов устроил себе стильную прогулку по Парижу и заодно продемонстрировал образ, стоимость которого впечатляет. На этот раз стилист практически полностью облачился в Prada, собрав комплект из нескольких дорогостоящих вещей бренда.
Основой образа стала рубашка с необычной деталью в виде гнущейся проволоки — ее стоимость, по подсчетам «Звездача», составляет около 110 тысяч рублей. К ней Рогов подобрал брюки-карго с многочисленными молниями за 180 тысяч рублей.
Не обошлось и без дорогих аксессуаров. Лоферы Prada оцениваются более чем в 100 тысяч рублей, а сумка бренда стоит почти 230 тысяч рублей. В итоге стоимость основных элементов парижского образа Рогова превышает 600 тысяч рублей.
При этом стилист решил не делать комплект полностью иностранным и разбавил люксовый образ головным убором от российского бренда.
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