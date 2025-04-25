27-летняя дочь Михаила Маниовича и Светланы Захаровой Александра вышла замуж

Бывшую девушку американского актера Джонни Деппа визажистку Юлию Власову обманули мошенники. Как пишет издание Super, пострадавшая попросила некую девушку, чтобы та передала ей посылку в Дубай из Москвы, но та исчезла с вещью, потребовав 30 тысяч рублей.