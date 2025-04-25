27-летняя дочь Михаила Маниовича и Светланы Захаровой Александра вышла замуж

Александра Маниович (Фото: Telegram @maniovichtalks)
27-летняя дочь предпринимателя Михаила Маниовича и бизнесвумен Светланы Захаровой вышла замуж. В соцсетях Александра опубликовала фото в свадебном платье.
На снимке девушка позирует в белом платье и с минималистичным букетом. При этом показывать жениха Александра не стала.
Личность супруга Маниович остается неизвестной. Девушка предпочитает не афишировать личную жизнь, поэтому пользователи Сети не знают даже имени мужчины.
По слухам, некоторое время назад Александра состояла в отношениях с Никитой Ефремовым, но роман продлился недолго.
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Личность супруга Маниович остается неизвестной. Девушка предпочитает не афишировать личную жизнь, поэтому пользователи Сети не знают даже имени мужчины.
По слухам, некоторое время назад Александра состояла в отношениях с Никитой Ефремовым, но роман продлился недолго.
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Екатерина Коршунова