Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ 27-летняя дочь Михаила Маниовича и Светланы Захаровой Александра вышла замуж

27-летняя дочь Михаила Маниовича и Светланы Захаровой Александра вышла замуж

Александра Маниович (Фото: Telegram @maniovichtalks)

Александра Маниович (Фото: Telegram @maniovichtalks)

27-летняя дочь предпринимателя Михаила Маниовича и бизнесвумен Светланы Захаровой вышла замуж. В соцсетях Александра опубликовала фото в свадебном платье.
На снимке девушка позирует в белом платье и с минималистичным букетом. При этом показывать жениха Александра не стала.

Личность супруга Маниович остается неизвестной. Девушка предпочитает не афишировать личную жизнь, поэтому пользователи Сети не знают даже имени мужчины.

По слухам, некоторое время назад Александра состояла в отношениях с Никитой Ефремовым, но роман продлился недолго.

Читайте также:

Стас Михайлов рассказал, что у его сына появилась невеста

«Эти 24 часа изменили нас»: невестка певицы Валерии Лиана Шульгина рассказала все подробности о вторых родах

Жених Анны Семенович признался, что до сих пор не развелся с женой
#жизнь
#мужчины
#пользователи
#девушка
#свадьба
#отношения
Жерар Пике бросил модель, с которой изменял Шакире
Футболист Жерар Пике бросил модель Клару Чиа Марти, с которой изменял Шакире
25 апреля 2025, 18:30

Жерар Пике и Клара Чиа Марти (Фото: Instagram*, @3gerardpique)

Футболист Жерар Пике расстался с 26-летней моделью Кларой Чиа Марти, с которой он изменял певице Шакире. Об этом сообщает портал Mediaset.
Напомним, что спортсмен и певица прожили вместе 11 лет, в браке родились два сына, но их история любви закончилась громким скандалом. В 2022 году певица сообщила, что они с Пике разошлись. Выяснилось, что мужчина изменял избраннице с молодой блондинкой — Кларой Чиа Марти.

Об изменах экс-супруга Шакира узнала необычным способом. Дело в том, что у них всегда был клубничный джем в холодильнике, который ела только певица. Когда она вернулась с гастролей, то обнаружила, что банка была наполовину пуста. Тогда она и поняла, что в доме была другая девушка. После Шакира давала интервью и говорила, что пожертвовала карьерой ради Пике. Теперь певица активно занимается музыкой. Дети остались с ней.

Читайте также:

«Просто ересь»: Волочкова отреклась от слов о скором разводе дочери

«Я их делала не для того, чтобы прятать»: звезда «Дома-2» Майя Донцова показала ягодицы после неудачной пластики

Бывшую девушку Джонни Деппа развели аферисты

*запрещён в РФ.
#история
#певица
#спортсмен
#футбол
#измена
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Просто ересь»: Волочкова отреклась от слов о скором разводе дочери
Волочкова отреклась от интервью, в котором резко высказалась о женихе дочери
25 апреля 2025, 18:01

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram*, @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова отказалась от своих заявлений, связанных со свадьбой дочери Ариадны. Также артистка отреклась от резких высказываний в адрес жениха Никиты Григоряна.
«Это просто ересь. <…> пошла следующая информация, будто я сказала что-то нелицеприятное про Никиту. Да я благословила их, и завтра свадьба. И на этой свадьбе я благословлю их ещё раз. <…> Я дочери сказала: "Ариша, это все чьи-то происки"», — заявила Волочкова в беседе с VOICE.
Напомним, что 26 апреля состоится свадьба Ариадны и Никиты. А вчера, 24 апреля, на YouTube вышло интервью с Анастасией Волочковой (проект Кристины Задоры «Семейные тайны»), в котором она негативно отозвалась об избраннике дочери, а также заявила, что с Григоряном Ариадна расстанется через полгода.

Балерина сообщила, что Ариадна и её будущий муж читали новости и встревожились из-за них, но она сумела их успокоить. По словам Анастасии, свадьба состоится, и никто этого не изменит.

Читайте также:

Анастасия Волочкова раскрыла, почему не сможет простить свою мать

«Имеет право сделать праздник, каким хочет»: Николаева решила помириться с Волочковой перед свадьбой Ариадны

«Я буду проклинать»: Волочкова угрожает СМИ, распространяющим слухи об отмене свадьбы дочери

*запрещён в РФ.
#проект
#свадьба
#мать
#сми
#youtube
#интервью
#информация
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Музыканта Васю Обломова* внесли в реестр иноагентов
25 апреля 2025, 17:36

Вася Обломов* (Гончаров*) (Фото: Instagram**/vasyaoblomov)

Иноагентом в России признали певца Васю Обломова* (Василий Гончаров*). Соответствующая информация опубликована на сайте Минюста.
«Двадцать пятого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В.В. Гончаров* (певец Вася Обломов* - ред.), В.В. Сливяк*, Н.А. Смагин*, К.А. Сусолкин*, а также Д.А. Чернышев*», — сказано в публикации.
Известно, что Гончаров* выступал против российской спецоперации на Украине и поддерживал оппозиционных политиков. Свою музыкальную деятельность он начал в 1999 году. Играл в жанрах рок, брит-поп, альтернативный рок, альтернативный шансон. Окончил исторический факультет Ростовского государственного университета.

Читайте также:

«Я их делала не для того, чтобы прятать»: звезда «Дома-2» Майя Донцова показала ягодицы после неудачной пластики

Бывшую девушку Джонни Деппа развели аферисты

Юрий Назаров раскритиковал Дмитрия Нагиева за жалобы на рабочий график

*Лица, признанные в РФ иноагентами

**Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#иноагенты
#шоу-бизнес
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я их делала не для того, чтобы прятать»: звезда «Дома-2» Майя Донцова показала ягодицы после неудачной пластики
Звезда «Дома-2» Майя Донцова показала ягодицы после неудачной пластики
25 апреля 2025, 17:19

Майя Донцова (Фото: Инстаграм* @mayyadonz)

32-летняя звезда «Дома-2» недовольна результатом пластики. Майя Донцова готова снова сделать операцию ради идеальных ягодиц.
Экс-участница знаменитой телестройки в прошлом году сделала операцию по увеличению ягодиц. Сначала она была довольна результатом, но спустя время увидела неприятные изменения.

Майя осознала, что пластика испортила ее фигуру. На опубликованном кадре можно заметить, что ягодицы Донцовой потеряли форму.

Майя Донцова (Фото: Инстаграм* @mayyadonz)

«Она сейчас так повисла, что кажется, будто это куда-то сбежавшие импланты. Я была на консультациях у семи пластических хирургов, и все сказали переделывать», — рассказала знаменитость в своем блоге.

Майя планирует снова обратиться к хирургу.

Читайте также:

«Челюсть поправим»: сколько миллионов Наташа Королева потратила на невестку-стриптизершу и как теперь выглядит Мелисса Фокс

Хирург Агапов признал, что не сможет вернуть экс-жене Аршавина былую красоту

«Буду пугать прохожих»: дочь Заворотнюк сделала омолаживающие процедуры через 20 дней после родов

*Запрещен в РФ
#изменения
#дома
#девушка
#соцсети
#хирург
#операции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывшую девушку Джонни Деппа развели аферисты
Super: визажистку Юлию Власову обманули мошенники
25 апреля 2025, 17:18

Джонни Депп (Фото: Instagram*/johnnydepp)

Бывшую девушку американского актера Джонни Деппа визажистку Юлию Власову обманули мошенники. Как пишет издание Super, пострадавшая попросила некую девушку, чтобы та передала ей посылку в Дубай из Москвы, но та исчезла с вещью, потребовав 30 тысяч рублей.
Юлия раскрыла переписку, пригрозив судом. Журналисты связались с предполагаемой мошенницей, и та заявила, что ее взломали. По словам собеседницы, аккаунт, с которого писали Юлии, не принадлежит ей с 2023 года, а в 2025 им завладели аферисты и действуют от ее имени.

«И поскольку аккаунт был моим, в нем все мои документы, паспорта, визы. И этот [аферист] скидывает мои документы [жертвам], чтобы люди шли и писали заявления. Но, очевидно, что если бы я хотела обмануть, то свои бы паспорта реальные я бы не скидывала», — пояснила предполагаемая злоумышленница.
Читайте также:

Филипп Киркоров исполнит новую песню на концерте в Петербурге

«Какой молодец!»: Лолита высказалась о зарабатывающем миллиарды бывшем муже

«Она нас опустила!»: Гузеева назвала причину ухода Володиной из «Давай поженимся»

*Запрещен в РФ
#мир
#звёзды
#россия
#сша
#шоу-бизнес
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате