Стас Михайлов рассказал, что у его сына появилась невеста

Стас Михайлов (фото: Instagram* / @stas_mihailoff)
Стас Михайлов допустил, что ему может не понравиться девушка 24-летнего сына. Певец раскрыл подробности личной жизни наследника корреспонденту сайта «Страсти».
Артист поделился, что у его 24-летнего сына Никиты появилась девушка. При этом Михайлов допустил, что избранница наследника может ему не понравиться, однако он не намерен вмешиваться в их отношения.
Исполнитель утверждает, что Никита «должен сам споткнуться, встать и пойти дальше», получив опыт. В скором времени у Михайлова состоится концерт в Сочи, после которого сын обещал его познакомить с девушкой.
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*Запрещен в РФ
Исполнитель утверждает, что Никита «должен сам споткнуться, встать и пойти дальше», получив опыт. В скором времени у Михайлова состоится концерт в Сочи, после которого сын обещал его познакомить с девушкой.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова