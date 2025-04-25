«Эти 24 часа изменили нас»: невестка певицы Валерии Лиана Шульгина рассказала все подробности о вторых родах

Арсений и Лиана Шульгины (Фото: Instagram* @lianashulginaa)
Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина поделилась трогательными подробностями рождения второго ребенка, сына Мирона. Роды прошли далеко не безболезненно, а им предшествовало множество бессонных ночей и переживаний, но один взгляд на сына — и все это отходит на задний план, призналась Шульгина в личном блоге.
Вечером 23 апреля 27-летняя Лиана родила мальчика в 22:53, и этот момент стал новой радостью для их семьи. Она описала, как время остановилось, когда Мирона положили ей на грудь, а их взгляды встретились. Муж Арсений, сын певицы Валерии, был рядом, поддерживая Лиану во время беременности и родов, став настоящей опорой. Он даже сам перерезал пуповину новорожденному малышу.
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Арсений и Лиана Шульгины (Фото: Instagram* @lianashulginaa)Лиана призналась, что рождение сына у нее прошло с максимальным комфортном, который только можно было просить. Она поблагодарила «врача-волшебницу», которая успокаивала молодую маму и при этом работала с максимальным профессионализмом.
«Мальчик родился»: Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина стала мамой во второй раз
«Роды прошли настолько мягко и гармонично, что иногда мне кажется — это был сон. (...) Арсений, ты — моя опора и моя сила. Эти 24 часа изменили нас снова, теперь мы — родители двоих детей. Теперь у нас есть ещё один крошечный человечек, который полностью зависит от нас. (...) Я смотрю на его пальчики, на его носик, на его глазки и вижу в них наше будущее», — поделилась радостью Шульгина.У пары уже есть четырехлетняя дочь Селин, и Лиана мечтает, чтобы дети стали близкими друзьями, делясь игрушками и секретами. Несмотря на предстоящие бессонные ночи и заботы, Лиана уверена, что счастье от второго ребенка будет безграничным.
Певица Валерия с мужем Иосифом узнают о будущем внуке (Фото: Instagram* @lianashulginaa)
«Начинается новая глава нашей семейной истории. Глава, которую мы будем писать вместе — вчетвером», — заключила она, а затем поблагодарила подписчиков блога за позитив и онлайн-поддержку.В то же время певица Валерия и ее муж Иосиф с нетерпением ждали рождения внука. Когда они впервые узнали, что станут дедушкой и бабушкой во второй раз, то первые несколько секунд даже не могли поверить своим ушам. К рождению Мирона они подготовились основательно — даже заранее выбрали подарки для молодых родителей.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева