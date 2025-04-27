28-летняя Люся Чеботина задумалась о создании семьи

Люся Чеботина (фото: Telegram @lusia_first_lady)
Люся Чеботина в скором времени может сменить амплуа и стать заботливой мамой и любящей женой. После своего сольного концерта 28-летняя певица призналась, что уже готова обзавестись семьёй.
Исполнительница отметила, что её возрасте уже пора задумываться о создании семьи. Чеботина смотрит на своих коллег, которые состоят в счастливых браках и воспитывают детей, и хочет себе того же. Люся убеждена, что творчество не помешает построению семьи, поскольку чувства сильнее всего.
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«Мне не кажется, если девушка сильно любит творчество, своего мужа, детей – она найдёт способ совместить. В дамах столько суперсилы заложено, которая способна перевернуть кардинально любое мировоззрение», – рассказала Чеботина в свой день рождения, пишет Telegram-канал Звездач.Читайте также:
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Анастасия Чинкова