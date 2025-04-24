Смелое декольте Самбурской, эффектная Понаровская и кожаное платье Бледанс: как прошла модная премия Fashion People Awards

Судебный процесс по разделу имущества между певицей Алсу и ее экс-супругом-миллиардером Яном Абрамовым закончился. Как пишет Telegram-канал Mash, они заключили мировое соглашение в Савеловском суде столицы. Разбирательство шло чуть меньше года.