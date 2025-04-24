Смелое декольте Самбурской, эффектная Понаровская и кожаное платье Бледанс: как прошла модная премия Fashion People Awards

Эвелина Бледанс (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
23 апреля на сцене ресторана «Подмосковные вечера» прошла XIV премия «Fashion People Awards». Торжественная церемония сопровождалась насыщенной программой и выступлениями любимых артистов. О том, как прошло мероприятие расскажет «Радио 1».
На премии «Fashion People Awards 2025» присутствовали такие знаменитости, как Люся Чеботина, Ханна, Слава, Кети Топурия, Tasso, Анна Семенович, Лёша Свик, Екатерина Волкова, Денис Клявер, Жасмин, Катя Лель, Александра Савельева, Алексей Жидковский, Эвелина Бледанс, Нелли Ермолаева, Александр Шоуа, Жан Милимеров, KAYA, Наталия Власова, Гога Никабадзе, Ида Достман, Светлана Ермолова, Алла Крутая, DJ Twins Project и многие другие.
Звание «Иконы стиля» было присвоено певице и актрисе Ирине Понаровской, что абсолютно оправдано — в свои 70 лет она выглядит великолепно. И речь идет не только о моде, но и о ее общем облике: стройная фигура, ухоженное лицо и стильная стрижка. Для мероприятия Понаровская выбрала образ total-black, который дополнительно украсила крупной брошью и эффектными серьгами.
Ирина Витальевна поделилась своими секретами красоты в книге «Честно говоря», выпущенной в 2021 году. Звезда уже 40 лет практикует периодические курсы голодания, в течение которых она пьет только воду и проводит очистительные процедуры. Однако такие меры следует применять только после консультации с врачом.
Юлия Барановская, ведущая премии, также выбрала наряд черного цвета. Она появилась в эффектном блестящем платье на одно плечо и сделала укладку в стиле золотого Голливуда.
Анастасия Сабмурская была удостоена награды в категории «Fashion Шансон» и привлекла внимание своим шикарным декольте, выбрав платье с глубоким вырезом. Большинство гостей отдали предпочтение нарядам в темных тонах, что сделало Митю Фомина, пришедшего в ярко-розовом особенно экстравагантным.
Эвелина Бледанс выбрала сдержанное и довольно простое платье из экокожи.
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Настасья Самбурская (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Звание «Иконы стиля» было присвоено певице и актрисе Ирине Понаровской, что абсолютно оправдано — в свои 70 лет она выглядит великолепно. И речь идет не только о моде, но и о ее общем облике: стройная фигура, ухоженное лицо и стильная стрижка. Для мероприятия Понаровская выбрала образ total-black, который дополнительно украсила крупной брошью и эффектными серьгами.
Ирина Витальевна поделилась своими секретами красоты в книге «Честно говоря», выпущенной в 2021 году. Звезда уже 40 лет практикует периодические курсы голодания, в течение которых она пьет только воду и проводит очистительные процедуры. Однако такие меры следует применять только после консультации с врачом.
Юлия Барановская, ведущая премии, также выбрала наряд черного цвета. Она появилась в эффектном блестящем платье на одно плечо и сделала укладку в стиле золотого Голливуда.
Митя Фомин (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Анастасия Сабмурская была удостоена награды в категории «Fashion Шансон» и привлекла внимание своим шикарным декольте, выбрав платье с глубоким вырезом. Большинство гостей отдали предпочтение нарядам в темных тонах, что сделало Митю Фомина, пришедшего в ярко-розовом особенно экстравагантным.
Эвелина Бледанс выбрала сдержанное и довольно простое платье из экокожи.
Читайте также:
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«Ух, какие классные»: Алла Пугачёва не сдержала эмоций, увидев ролик Ивана Урганта
Анастасия Хохлова