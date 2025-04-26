«У меня есть морщины и много проблем»: роман Люси Чеботиной с Киркоровым, тайная любовь с ЮрКиссом и норвежским футболистом

Люся Чеботина (Фото: Instagram*@ lusia_chebotina)
Российская певица Люся Чеботина сегодня, 26 апреля, отмечает свой 28-й день рождения. Певица громко заявила о себе с песней «Солнце Монако» в 2021 году и мгновенно стала популярной, заняв лидирующие места на всевозможных музыкальных платформах. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Биография
Люся Чеботина (Фото: Instagram*@ lusia_chebotina)
Людмила Чеботина родилась 26 апреля 1997 года в Петропавловске-Камчатском. Родители девочки рано развелись, и мама осталась одна с двумя дочерьми. Когда Люсе исполнилось шесть лет, семья переехала в Москву за новой жизнью и возможностями.
В столице будущая звезда сцены начала заниматься в музыкальной школе, а позже закончила музыкальное училище по специальности педагог эстрадно-джазового вокала. В 2015 году Люся успешно прошла отборочный этап и стала участницей украинской версии популярного вокального шоу «Голос». На проекте она показала свои способности и смогла выйти в четвертьфинал.
Спустя год Чеботина появилась в проекте «Главная сцена», которая транслировалась на телеканале «Россия-1». А в 2017 году приняла участие в конкурсе «Новая волна», но не смогла занять призовое место. Первая популярность к певице пришла из интернета, куда она упорно заливала ролики с каверами на популярные песни.
В 2019 году Чеботина выпустила дебютный альбом под названием «Безлимитная любовь», но аудитория не оценила входящие в него треки. Даже не собираясь отчаиваться, девушка продолжила активную работу, и в 2021 году с выходом второго альбома труды были вознаграждены.
«Солнце Монако»
Люся Чеботина (Фото: Instagram*@ lusia_chebotina)
За время участия в кастингах всевозможных шоу Люся Чеботина познакомилась с большим количеством полезных и интересных людей. Одним из таких стал сын основателя некогда популярной группы «Земляне» и владелец «Русской медиа группы», в которую входит «Русское радио» и телеканал RU.TV Юрием Киселевым (ЮрКиссом).
На совместном отдыхе Чеботиной с семьей Киселевых в Монако певица написала свой первый хит.
«Помню, было внутреннее ощущение, какое-то шестое чувство, что вот-вот сейчас я напишу что-то действительно классное. Долго крутилась в голове строчка: «Зачем мне солнце Монако?», и я решила, что нужно эту тему разогнать, буквально через полчаса родилась целая песня», — цитирует певицу издание intermedia.ru.
Трек «Солнце в Монако» за считанные дни сделал певицу суперпопулярной и вознес к вершинам радиочартов. В то время ходило много слухов о тайных любовных отношениях ЮрКисса и молодой певицы, но Чеботина неустанно говорила журналистам, что их связывает только дружба.
По словам Люси Чеботиной, клип к первому хиту был снят за смешные деньги в 50 тысяч рублей. Публика тогда мало поверила ее словам, больше верилось истории, в которой клип был снят на деньги ЮрКисса, а маленький бюджет певица придумала для лучшего света своего таланта.
Исполнительницу хита сильно злили просьбы о чьей-либо помощи в ее творчестве, всё сама: и пишет, и поет, и за клипы платит.
«Королева скандалов»: как протеже Киркорова Люся Чеботина испортила отношения с коллегами по сцене
Личная жизнь
Люся Чеботина и Юрий Киселев (Фото: Instagram*@ lusia_chebotina)
О личной жизни певицы до ее популярности мало что известно. А вот в ответах по поводу отношений с Киселевым певица явно лукавила. В 2022-м в интервью Лауре Джугелии Чеботина призналась:
«Мы понимали, что друг другу нравимся, но отрицали это. Я боялась, что отношения могут что-то испортить. Потом поняла, что происходят недружеские ссоры, недружеская ревность… Был страх, что мне начнут что-то запрещать, но от судьбы не уйдёшь. Мы ждали до той точки, когда надо было либо расходиться, либо идти дальше. Я не готова была его терять, он, видимо, тоже. Думаю, это любовь».
В феврале 2023 года пара распалась. По словам Люси, инициатором расставания стал Юрий. После расставания с ЮрКиссом Чеботина ушла из «Русской медиагруппы» и забрала с собой все свои песни, объяснив это тем, что не хочет, чтобы её творчество ассоциировалось с бывшим возлюбленным.
Люся Чеботина и Филипп Киркоров (Фото: Instagram*@ lusia_chebotina)
Стоит отметить, что певице также приписывали романы с участником шоу «Холостяк» Александром Гранковым и певцом Никитой Алексеевым. Много шумихи наделала новость об отношениях Чеботиной с Филиппом Киркоровым. После выхода совместной песни король поп-музыки решил обратиться к пластической хирургии, давая понять, что он влюбился и хочет быть достойным своей возлюбленной. На что певица в очередной раз ответила журналистам, что все только слухи и Киркоров для нее просто старший товарищ.
В 2024 году в СМИ начали обсуждать новый роман Люси Чеботиной. На этот раз её избранником стал норвежский футболист Матиас Норманн, ранее выступавший за московский футбольный клуб «Динамо».
На отдыхе в Дубае пару заметили вместе. В социальных сетях они не стеснялись выражать свои чувства и открыто демонстрировали симпатию друг к другу. Норманн называл Люсю «своей девочкой», а она отвечала ему «твоя».
На фестивале в Баку певица подтвердила, что у неё есть отношения, но имя своего избранника она не назвала. В одном из последних интервью певица как бы намекнула публике, что ее сердце снова свободно.
«Раньше думала, что в моем возрасте у меня будет муж и двое детей. Пока что у меня есть морщины и много проблем. Двигаемся успешно: морщин нет, проблем хватает. Так расположилась судьба, что мой муж — это моя карьера», — цитирует артистку Телеграм-канал «Звездач».
Читайте также:
«Петух из курятника шоу-бизнеса»: Яна Поплавская резко осудила Филиппа Киркорова, похваставшегося часами Rolex
Люся Чеботина заявила, что поет на уровень выше, чем многие артисты в России
«Сказка ушла и не вернётся»: Лера Кудрявцева высказалась о новой реальности после скандала с избитой няней
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова