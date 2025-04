«Люся мне недавно снилась»: Ида Галич и Чеботина помирились после ссоры на съемках

«Из интересного — мы помирились с Люсей Чеботиной. Которая мне, кстати, недавно снилась!» — пишет Ида ранее в своем telegram-канале.

«Я мечтаю посадить за стол переговоров Иду Галич и Люсю Чеботину. У меня это идея-фикс. Я всегда добиваюсь того, чего хочу. Всегда!».

Как пишет Starhit, примирение случилось на премии VOICE. Там Ида и Люся не стали игнорировать присутствие друг друга и мило побеседовали. Ранее Галич заявляла, что предчувствовала возобновление отношений с Чеботиной.Свое неравнодушие к соре высказывал Филипп Киркоров. В эфире собственного шоу You Want A Scandal Now? певец придумал, как может помирить звезд: