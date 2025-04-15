«Люся мне недавно снилась»: Ида Галич и Чеботина помирились после ссоры на съемках

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)
Два года назад на съемка между Люсей Чеботиной и Идой Галич произошел конфликт. После столь долгой соры звезды все-таки решили зарыть топор войны и помириться.
Как пишет Starhit, примирение случилось на премии VOICE. Там Ида и Люся не стали игнорировать присутствие друг друга и мило побеседовали. Ранее Галич заявляла, что предчувствовала возобновление отношений с Чеботиной.
Свое неравнодушие к соре высказывал Филипп Киркоров. В эфире собственного шоу You Want A Scandal Now? певец придумал, как может помирить звезд:
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«Из интересного — мы помирились с Люсей Чеботиной. Которая мне, кстати, недавно снилась!» — пишет Ида ранее в своем telegram-канале.
Свое неравнодушие к соре высказывал Филипп Киркоров. В эфире собственного шоу You Want A Scandal Now? певец придумал, как может помирить звезд:
«Я мечтаю посадить за стол переговоров Иду Галич и Люсю Чеботину. У меня это идея-фикс. Я всегда добиваюсь того, чего хочу. Всегда!».
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Иван Мусатов