«Улетел с этой калошей из-за денег»: 29-летний бойфренд Елены Перминовой ради нее бросил модель Диану Погорелую

Елена Перминова и Тарас Романов (Фото: Инстаграм* @tarasvromanov)
29-летний манекенщик и новый бойфренд Елены Перминовой Тарас Романов ради нее бросил 24-летнюю модель Диану Погорелую. Он не афишировал отношения с девушкой, хотя пара полтора года жила вместе. Об этом Погорелая рассказала в беседе с Super.
Тарас и Диана знают друг друга четыре года. Девушка убеждена, что манекенщик ее очень любит, а с Перминовой сблизился из-за денег.
Изначально Тарас отрицал, что улетел с Перминовой в Тулум, а затем заблокировал в соцсетях.
Диана отметила, что Тарас лайкает ее публикации, но не пишет при новой возлюбленной. Она убеждена, что отношения Романова и Елены не продлится долго, девушка допускает, что Тарас не станет хранить верность модели. Воспитывать детей Елены он «никогда в жизни не будет» — мужчина сосредоточен на карьере.
Диана уверяет, что ее «обожает» мама манекенщика, называет дочкой. На Пасху влюбленные все время приезжали к его матери, навещали бабушку в доме престарелых.
Погорелая даже пыталась связаться с Еленой, но та сразу ее заблокировала.
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«Он меня предал и улетел с [Перминовой] в Тулум в ноябре. Буквально через два дня после того, как лежал у меня в кровати и клялся в любви», — поделилась Диана.
Изначально Тарас отрицал, что улетел с Перминовой в Тулум, а затем заблокировал в соцсетях.
«Он улетел с этой калошей, потому что у нее много денег. Он всегда говорил, что ему нужно сфокусироваться на себе и на своей карьере. В общем, ему нужны деньги, проще говоря», — откровенничала Погорелая.
Диана отметила, что Тарас лайкает ее публикации, но не пишет при новой возлюбленной. Она убеждена, что отношения Романова и Елены не продлится долго, девушка допускает, что Тарас не станет хранить верность модели. Воспитывать детей Елены он «никогда в жизни не будет» — мужчина сосредоточен на карьере.
«Пока ему удобно, он сидит у кормушки, надеется, что [Перминова] как-то поспособствует его карьере из-за того, что влюблена», — добавила Погорелая.
Диана уверяет, что ее «обожает» мама манекенщика, называет дочкой. На Пасху влюбленные все время приезжали к его матери, навещали бабушку в доме престарелых.
Погорелая даже пыталась связаться с Еленой, но та сразу ее заблокировала.
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Ольга Енгалычева