Появились кадры с видеорегистратора Александра Буйнова: как на самом деле произошло ДТП

Александр Буйнов (Фото: Instagram*/buinovofficial)
Опубликованы кадры с видеорегистратора Александра Буйнова, где видно, как певец сбил пенсионерку. Видео он предоставил для программы «Прямой эфир».
«Я не снимаю с себя вины: был наезд, но даже не удар, а толчок. На кадрах с моего регистратора женщина присела и оставалась в этом положении, даже не ложилась. Я открыл дверь и подошел к ней. На записи видно, что я вышел и подошел со словами «Ой, мамочка», — рассказал Буйнов.
14 марта, в эфире телеканала «Россия» вышла программа «Прямой эфир», в которой выяснили все детали резонансного ДТП, в которое угодил известный певец Александр Буйнов, сбив на своём «Лексусе» пенсионерку.
Напомним, инцидент произошёл 27 февраля в Подмосковье. Внедорожник Lexus, принадлежащий певцу, сбил 61-летнюю воспитательницу детского сада Аллу Смирнову на пешеходном переходе. Женщина была госпитализирована, у неё диагностировали разрыв связок.
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*Запрещен в РФ
Элина Позднякова