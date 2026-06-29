«Топор войны зарыт»: Шаляпин заявил о примирении с Киркоровым спустя 18 лет после ссоры
Прохор Шаляпин заявил о примирении с Киркоровым спустя 18 лет после ссоры
Прохор Шаляпин объявил о примирении с Филиппом Киркоровым и признался, что испытывает облегчение. Об этом артист написал в личном блоге.
По словам «самого главного трудоголика в отечественном шоу-бизнесе», спустя 18 лет напряжённости отношения с коллегой наконец восстановлены. При этом певец подчеркнул, что лично с Киркоровым не ссорился, а причиной разлада стали интриги и вмешательство двух женщин.
«Я давно хотел нивелировать негатив. Конечно, на эмоциях тоже наговорил, и пресса любит у нас раздуть. Но в целом я считаю, что топор войны зарыт. Так что еще раз спасибо Филиппу за великодушие. Он мог пройти, как иногда умеет, и всё. Мне это очень приятно», — поделился Шаляпин.
Историю конфликта Шаляпин ранее раскрыл в интервью Ксении Собчак. По его словам, всё началось в 2007 году, когда он, будучи в хороших отношениях с Киркоровым, случайно подслушал его разговор с медиаменеджером Ларисой Синельщиковой. В беседе речь шла о том, чтобы часть доходов Димы Билана направлялась в пользу Первого канала. При этом в разговорах с Яной Рудковской Киркоров высказывался прямо противоположным образом, возмущаясь попытками «обобрать» подопечного продюсера.
Шаляпин, возмущённый такими двойными стандартами, решил рассказать Рудковской правду. Именно это и привело к разрыву его отношений с Киркоровым.