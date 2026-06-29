Актрису Еву Грин госпитализировали из-за травмы на съемках сериала «Уэнсдэй»
Актриса Ева Грин попала в больницу после ЧП на площадке третьего сезона сериала «Уэнсдэй». Об этом сообщает The Independent.
Инцидент произошёл в Ирландии: 45-летняя артистка повредила ногу во время съёмок. По словам источника, Ева испытывала сильную боль и запросила медицинскую помощь. Бригада скорой помощи оперативно доставила актрису в лечебное учреждение.
Сейчас состояние Грин стабилизировалось. Как утверждает издание, она прошла необходимый курс лечения и уверенно идёт на поправку. Из-за травмы артистки производство сериала временно приостановили.
Ева Грин исполняет роль Офелии Фрамп, которая является тётей главной героини. Впервые этого персонажа зрители увидели ещё во втором сезоне: тогда показали лишь её силуэт со спины, когда Офелия писала фразу «Уэнсдэй должна умереть».
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