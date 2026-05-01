«300 грамм — и спать»: Ревва с юмором ответил на бессонницу Газманова
Шоумен Александр Ревва с юмором прокомментировал жалобы Олега Газманова на бессонницу. Напомним, артист ранее признавался, что перепробовал множество способов наладить сон, но результата так и не добился. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Ревва предложил свой «проверенный» метод — правда, больше в шутливой форме. По его словам, можно «выпить грамм 300 и лечь спать», добавив, что сам также принимает магний.
Кроме того, артист затронул тему мужской косметологии. Он отметил, что спокойно относится к уходовым процедурам для мужчин и не видит в этом ничего странного. Более того, Ревва не исключил, что в будущем и сам может воспользоваться подобными услугами.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России