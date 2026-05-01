«Он до сих пор у меня существует»: Ирина Горбачёва рассказала о риске заболеть раком
Актриса Ирина Горбачёва откровенно рассказала в интервью Иде Галич о серьёзных проблемах со здоровьем и призналась, что у неё сохраняется высокий риск развития онкологических заболеваний.
По словам артистки, ещё в юности из-за тяжёлых обстоятельств и сильного стресса ей пришлось перенести операцию по удалению яичников, после чего она живёт в состоянии менопаузы. Это решение и последующие изменения в организме повлияли на её физическое и эмоциональное состояние.
Горбачёва отметила, что долгое время воспринимала себя болезненно — чувствовала «неполноценность» и сильно переживала из-за невозможности иметь детей. Она проходила гормональную терапию, однако в 23 года отказалась от неё, доверившись интуиции. Позже выяснилось, что у неё есть генетическая предрасположенность, связанная с повышенным риском рака молочной железы и шейки матки.
Со временем актрисе удалось переосмыслить ситуацию и принять себя. Сейчас она говорит об этом спокойно и без прежней боли. Потребность в заботе и материнстве она реализует через близких — у неё есть племянники и крестники, в жизни которых она активно участвует.
