«У него фобия»: Дочь Толкалиной и Кончаловского изъяла у избранника зуб ради кольца

01 мая 2026, 17:56

Мария Кончаловская сделала серебряное кольцо с зубом мудрости возлюбленного

Мария Михалкова-Кончаловская (Фото: Instagram* @welcometomaria)

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского, актриса Мария Михалкова-Кончаловская, сообщила в личном блоге, что изготовила серебряное кольцо с зубом мудрости своего возлюбленного.





Мария отметила, что позаимствовала идею у исторических личностей — такие украшения делали в разные эпохи, например, у королевы Виктории. Актриса обратилась в студию, прошла мастер-класс и изготовила кольцо с нуля, инкрустировав зуб фианитом.

«Мой молодой человек максимально не любит, как выглядят зубы. У него есть какая-то фобия. Я не знаю, как она называется. Когда тебе неприятно от вида человеческих зубов. И я такая: «А можно зубик твой, пожалуйста, взять?» — рассказала артистка.