«У него фобия»: Дочь Толкалиной и Кончаловского изъяла у избранника зуб ради кольца
Мария Кончаловская сделала серебряное кольцо с зубом мудрости возлюбленного
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского, актриса Мария Михалкова-Кончаловская, сообщила в личном блоге, что изготовила серебряное кольцо с зубом мудрости своего возлюбленного.
Мария отметила, что позаимствовала идею у исторических личностей — такие украшения делали в разные эпохи, например, у королевы Виктории. Актриса обратилась в студию, прошла мастер-класс и изготовила кольцо с нуля, инкрустировав зуб фианитом.
«Мой молодой человек максимально не любит, как выглядят зубы. У него есть какая-то фобия. Я не знаю, как она называется. Когда тебе неприятно от вида человеческих зубов. И я такая: «А можно зубик твой, пожалуйста, взять?» — рассказала артистка.По словам Михалковой-Кончаловской, стоматолог возлюбленного предположила, что актриса хочет приворожить молодого человека с помощью этого украшения.