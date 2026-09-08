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«33 круга ада»: как Шуфутинский получил звание народного артиста

Продюсер Дворцов поздравил Шуфутинского со званием народного артиста России
Михаил Шуфутинский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что Михаил Шуфутинский прошел круги ада, прежде чем получить звание Народного артиста России. Об этом стало известно 8 сентября.



В беседе с Общественной Службой Новостей он поздравил артиста с долгожданным статусом, отметив, что даже звездам такого уровня это звание дается не всегда. По словам Дворцова, чтобы добиться признания, необходимо обойти множество инстанций, и Шуфутинский справился с этим достойно.

«Он прошел 33 круга музыкального ада, чтобы получить такой статус. Безусловно, чтобы это сделать, нужно обойти 100 кабинетов», — прокомментировал собеседник.
Указ о присвоении Михаилу Шуфутинскому звания «Народный артист Российской Федерации» подписал президент Владимир Путин 3 сентября. Документ опубликовали 5 числа. В тексте послания главы государства высокая награда объясняется признанием многолетнего творческого пути артиста и его вклада в развитие отечественной культуры и искусства.
Никита Кротов

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