«33 круга ада»: как Шуфутинский получил звание народного артиста
Продюсер Дворцов поздравил Шуфутинского со званием народного артиста России
Музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что Михаил Шуфутинский прошел круги ада, прежде чем получить звание Народного артиста России. Об этом стало известно 8 сентября.
В беседе с Общественной Службой Новостей он поздравил артиста с долгожданным статусом, отметив, что даже звездам такого уровня это звание дается не всегда. По словам Дворцова, чтобы добиться признания, необходимо обойти множество инстанций, и Шуфутинский справился с этим достойно.
«Он прошел 33 круга музыкального ада, чтобы получить такой статус. Безусловно, чтобы это сделать, нужно обойти 100 кабинетов», — прокомментировал собеседник.Указ о присвоении Михаилу Шуфутинскому звания «Народный артист Российской Федерации» подписал президент Владимир Путин 3 сентября. Документ опубликовали 5 числа. В тексте послания главы государства высокая награда объясняется признанием многолетнего творческого пути артиста и его вклада в развитие отечественной культуры и искусства.