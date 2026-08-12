Шуфутинский высказался о дружбе с Гулько после смерти народного артиста

12 августа 2026, 20:06

Певец Шуфутинский рассказал о дружбе с Михаилом Гулько

Михаил Шуфутинский (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Известный исполнитель шансона Михаил Шуфутинский отдал дань уважения своему давнему другу и коллеге Михаилу Гулько, ушедшему из жизни на 96-м году. Пост есть в телеграм-канале шансонье.





Знаменитость поделился воспоминаниями о многолетней дружбе, которая началась еще в середине 70-х годов прошлого века. Он также напомнил, что выступал в роли продюсера двух альбомов покойного — «Синее небо России» и «Сожжённые мосты». По словам Шуфутинского, даже проведя в США около 50 лет, Гулько «оставался русским душой» и пользовался огромной любовью у эмигрантской публики.





«Мы были знакомы с середины 70‑х годов прошлого века, вместе работали на Камчатке, много общались и в Нью‑Йорке, и в Лос‑Анджелесе», — написал Шуфутинский.