Рэпер Artik заморозил недвижимость в РФ почти на 150 миллионов

Рэпер Artik (Фото: Instagram*/artik)
Музыкант Artik (Артём Умрихин), уехавший из России, «заморозил» имущество в стране на сумму около 150 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как утверждает источник, до переезда в ОАЭ Умрихин успел приобрести три объекта недвижимости: квартиру в районе Печатники стоимостью 9 миллионов, земельный участок с трехэтажным домом и бассейном в Красногорском районе за 124 миллиона, а также нежилое помещение в Царицыно, оцененное в 4 миллиона. По всей видимости, продавать эту собственность музыкант не торопится, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.
Кроме этого, у артиста в России остаются два действующих бизнеса. По данным источника, в 2024 году компания «Селф мэйд паблишинг» при выручке в 1,6 миллиона рублей получила убыток в размере 700 тысяч. Вторая фирма также ушла в минус — при выручке 24 миллиона рублей её убытки составили 3 миллиона.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Читайте также:
«Дорогой человек, прошу, не суди»: подписала дочь Любови Успенской свои фото на пилоне
«Весь в кредитах и залогах»: сын Кадышевой бросил беременную жену без денег в Дубае
«Папа сделал подарок сыну»: сына Марата Башарова не пустили на рейс
Кроме этого, у артиста в России остаются два действующих бизнеса. По данным источника, в 2024 году компания «Селф мэйд паблишинг» при выручке в 1,6 миллиона рублей получила убыток в размере 700 тысяч. Вторая фирма также ушла в минус — при выручке 24 миллиона рублей её убытки составили 3 миллиона.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Читайте также:
«Дорогой человек, прошу, не суди»: подписала дочь Любови Успенской свои фото на пилоне
«Весь в кредитах и залогах»: сын Кадышевой бросил беременную жену без денег в Дубае
«Папа сделал подарок сыну»: сына Марата Башарова не пустили на рейс
Дарья Филинова