37-летний Алексей Воробьев женился на Аиде Гарифуллиной

Алексей Воробьев (фото: Instagram* / mr.alexsparrow)
Алексей Воробьёв женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. Об этом Super сообщил источник, близкий к окружению пары.
По информации инсайдера, пара официально зарегистрировала брак в апреле этого года в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Для Гарифуллиной этот брак стал первым. Ранее она состояла в отношениях с бывшим теннисистом Маратом Сафиным.
О романтической связи Алексея и Аиды стало известно зимой — именно тогда, по данным источника, начались их отношения, предположительно на съёмках третьего сезона шоу «Фантастика».
Пару не раз замечали вместе в Москве и Вене, где живёт и работает Гарифуллина.Официально новобрачные личную жизнь не комментируют.
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О романтической связи Алексея и Аиды стало известно зимой — именно тогда, по данным источника, начались их отношения, предположительно на съёмках третьего сезона шоу «Фантастика».
Пару не раз замечали вместе в Москве и Вене, где живёт и работает Гарифуллина.Официально новобрачные личную жизнь не комментируют.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова