Лиза Арзамасова внезапно отреагировала на скандал с мужем Авербухом

Илья Авербух (Фото: Telegram/averbukh_ilya)
Романтическое фото в ответ на скандал с фигуристом Ильей Авербухом опубликовала в соцсетях актриса Елизавета Арзамасова. При этом звезда сериала «Папины дочки» никак не прокомментировала слова мужа.
Накануне в сети распространился фрагмент интервью Авербуха с Ксенией Собчак, где та спросила, «странное должно быть чувство» помнить свою супругу почти ребенком. Муж Арзамасовой ответил, что 15 лет — «это уже женщина» и что у Лизы в 15 лет «все было». Пользователи возмутились таким заявлением спортсмена, однако позже Авербух извинился и заявил, что в своем ответе не имел в виду сексуального подтекста. Более того, мужчина назвал свои слова глупостью.
Фото: Instagram*/liza_arzamasova
Лиза Арзамасова и Илья Авербух воспитывают сына Льва. Пара поженилась в 2020 году.
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Фото: Instagram*/liza_arzamasova
Лиза Арзамасова и Илья Авербух воспитывают сына Льва. Пара поженилась в 2020 году.
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