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Лиза Арзамасова внезапно отреагировала на скандал с мужем Авербухом

Лиза Арзамасова опубликовала романтическое фото с Авербухом после скандала
Илья Авербух (Фото: Telegram/averbukh_ilya)

Илья Авербух (Фото: Telegram/averbukh_ilya)

Романтическое фото в ответ на скандал с фигуристом Ильей Авербухом опубликовала в соцсетях актриса Елизавета Арзамасова. При этом звезда сериала «Папины дочки» никак не прокомментировала слова мужа.
Накануне в сети распространился фрагмент интервью Авербуха с Ксенией Собчак, где та спросила, «странное должно быть чувство» помнить свою супругу почти ребенком. Муж Арзамасовой ответил, что 15 лет — «это уже женщина» и что у Лизы в 15 лет «все было». Пользователи возмутились таким заявлением спортсмена, однако позже Авербух извинился и заявил, что в своем ответе не имел в виду сексуального подтекста. ​Более того, мужчина назвал свои слова глупостью.

Фото: Instagram*/liza_arzamasova

Лиза Арзамасова и Илья Авербух воспитывают сына Льва. Пара поженилась в 2020 году.

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Экс-участница «Дома-2» Устиненко показала слезы сына от подарка отчима
Устиненко подарила сыну мотоцикл на 11-летие
15 мая 2025, 17:42

Алиана Устиненко (Фото: Instagram*/aliana1001)

Экс-участница телестройки «Дом-2» Алиана Устиненко подарила своему сыну Роберту мотоцикл на 11-летие.
Отец мальчика – бывший возлюбленный Устиненко Александр Гобозов, однако сейчас содержать ребенка помогает Макс Меченков. От него Алиана родила двух дочерей-погодок. Меченков для Роберта друг и наставник.

Фото: Instagram*/aliana1001

Собственно именинник получил самый желанный подарок именно от Максима. Речь идет о детском мотоцикле. Алиана в свою очередь опубликовала в соцсетях кадры с реакцией виновника торжества. На них видно, что Роберт не скрывает слез. Первой реакцией было, судя по всему, удивление и шок. Роберт обнял отчима и поблагодарил его.

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15 мая 2025, 17:38

Ляйсан Утяшева и Павел Воля (фото: Instagram* / liasanutiasheva)

Сыну Ляйсан Утяшевой и Павла Воли исполнилось 12 лет. Несмотря на то что супруги по-прежнему оберегают наследника от излишнего внимания, гимнастка в этот день сделала исключение — в соцсетях она поделилась редкими кадрами с сыном и сопроводила их тёплым обращением, в котором раскрыла некоторые малоизвестные подробности о нём.
В своём послании Утяшева рассказала, что мальчик с ранних лет проявляет живой интерес к науке и географии.

«Благодаря тебе мы узнали всё о богомолах, вулканах и их видах, о змеях и их отличиях, о всех столицах мира, всех странах и их флагах, о всех океанах и их жителях и много ещё о чём. Но особенно ты влюблен в Россию», — отметила Утяшева.

Лицо ребёнка на опубликованных снимках не видно, однако, как отметила Утяшева, он унаследовал черты отца.

Ляйсан Утяшева, Павел Воля и их сын Роберт (фото: Instagram* / liasanutiasheva)

«Твоя детская непосредственность, плюс голубые глаза, рыжие волосы и ямочка на щеке открывают любые двери и девичьи сердца. Ты не знаешь, но когда ты приезжаешь к нам на съёмки, то охают все гримёрши и костюмерши, когда ты выходишь из комнаты. Рост 170, размер ноги 41. Ты украл всю нашу одежду и обувь в 12 лет. Мальчик, что ты ешь?», — написала гимнастка.

Также Утяшева подчеркнула, что сын растёт настоящим джентльменом — таким же, как его отец.

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Бывшая рэпера P. Diddy раскрыла новые подробности по его уголовному делу
Вентура рассказала, что из-за P. Diddy у нее появились проблемы со здоровьем
15 мая 2025, 17:20

Кэсси Вентура (Фото: Instagram*/cassie)

Киноактриса Кэсси Вентура заявила в суде, что из-за рэпера P. Diddy (Шон Комбс) у нее появились проблемы с ЖКТ и мочеполовой системой. По ее словам, мужчина принуждал ее к сексу с незнакомцами.
На здоровье отразилось и регулярное употребление запрещенных препаратов, добавила Вентура. Также у девушки было истощение, а из-за частых оральных актов появились язвы во рту. Когда Вентура ушла от Комбса и вышла замуж, тот ее нашел и изнасиловал. При даче показаний девушка постоянно плакала.

Накануне Кэсси заявила, что P. Diddy принуждал ее к извращенным видам секса. Она встречалась с рэпером, когда ей было 19 лет. Вентура отмечала, что вечеринки P. Diddy могли длиться по четыре дня с использованием как минимум десяти бутылок детского масла.

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«Давно пора в крутое кино»: Якубович снимется в боди-хорроре
Режиссер Германика считает, что Якубовичу «давно пора в крутое кино»
15 мая 2025, 16:57

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович снимется в боди-хорроре «Ням-ням», заявила «Подъему» режиссер Валерия Гай Германика. По ее мнению, Леониду Аркадьевичу «давно пора в крутое кино». Валерия считает артиста «мегакрутым актером». Она уточнила, что ему достанется роль злодея. Мужчина легко согласился сниматься в новой картине.
«Писали изначально под Леонида. Леонид Аркадьевич согласился легко, так как он мегакрутой актёр, и ему давно пора в крутое кино. Образ не такой простой, но он злодей», — прокомментировала Валерия Гай Германика.

Она назвала будущую киноленту «личным манифестом», признавшись, что «устала от рамок». Режиссер пообещала выложить сериал в сеть, если ей не выдадут прокатное удостоверение. Сценарий написал актер Антон Риваль, а идея принадлежит Германике.

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37-летний Алексей Воробьев женился на Аиде Гарифуллиной
15 мая 2025, 16:38

Алексей Воробьев (фото: Instagram* / mr.alexsparrow)

Алексей Воробьёв женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. Об этом Super сообщил источник, близкий к окружению пары.
По информации инсайдера, пара официально зарегистрировала брак в апреле этого года в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Для Гарифуллиной этот брак стал первым. Ранее она состояла в отношениях с бывшим теннисистом Маратом Сафиным.

О романтической связи Алексея и Аиды стало известно зимой — именно тогда, по данным источника, начались их отношения, предположительно на съёмках третьего сезона шоу «Фантастика».

Пару не раз замечали вместе в Москве и Вене, где живёт и работает Гарифуллина.Официально новобрачные личную жизнь не комментируют.

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