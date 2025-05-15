Экс-жена Авербуха Ирина Лобачева заявила, что работает в ТЦ и общается с сыном

Ирина Лобачева и Илья Авербух (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Бывшая жена фигуриста Ильи Авербуха Ирина Лобачева прервала молчание после интервью спортсмена. Она заявила, что работает в торговом центре, передает aif.ru.
«У меня все отлично, работаю на Шоссе Энтузиастов в торговом центре, где есть каток, тружусь в одном из клубов», — поделилась Лобачева.
По ее словам, она поддерживает общение с сыном. Ирина добавила, что Мартин снимает квартиру. В настоящее время он находится на стажировке за пределами российской столицы.
Напомним, Илья Авербух и Ирина Лобачева были женаты 12 лет.
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