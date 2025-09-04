37-летняя Мария Погребняк за 3,5 миллиона рублей добилась организма 22-летней
Мария Погребняк призналась, что тратит целое состояние на борьбу со старением
Известный блогер и многодетная мать Мария Погребняк поделилась со своими подписчиками результатами медицинских анализов. По словам Погребняк, обследование показало, что биологический возраст её организма соответствует 22 годам при её хронологическом возрасте 37 лет. Об этом девушка заявила в своём Telegram-канале.
Погребняк рассказала, что такие показатели являются результатом комплексного подхода к поддержанию здоровья.
«Возраст моего организма 22 года! Очень низкий уровень старения! Я пью витамины, колю пептиды, делаю капельницы», — поделилась Мария.Погребняк уточнила, что её программа для хорошего здоровья разрабатывается при участии специалистов и требует значительных финансовых затрат. Кроме того, блогер опубликовала данные о своих антропометрических показателях: её вес составляет 47 кг при росте 167 см.
Отдельно Погребняк упомянула, что вкладывает ресурсы в эстетическую медицину. Сообщается, что на коррекцию диастаза, скул и груди было потрачено около 3,5 миллионов рублей.