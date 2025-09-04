37-летняя Мария Погребняк за 3,5 миллиона рублей добилась организма 22-летней

04 сентября 2025, 18:23

Мария Погребняк призналась, что тратит целое состояние на борьбу со старением

Мария Погребняк (Фото: Telegram @Mariapogas)

Известный блогер и многодетная мать Мария Погребняк поделилась со своими подписчиками результатами медицинских анализов. По словам Погребняк, обследование показало, что биологический возраст её организма соответствует 22 годам при её хронологическом возрасте 37 лет. Об этом девушка заявила в своём Telegram-канале.





Погребняк рассказала, что такие показатели являются результатом комплексного подхода к поддержанию здоровья.

«Возраст моего организма 22 года! Очень низкий уровень старения! Я пью витамины, колю пептиды, делаю капельницы», — поделилась Мария.