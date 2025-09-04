«Весь в крови»: Наталья Штурм показала внука с пробитой камнем головой

04 сентября 2025, 17:36

Внук Натальи Штурм в больнице после жестокого нападения сверстника

Наталья Штурм (Фото: Instagram* @nataliashturm)

Внук певицы Натальи Штурм получил травму головы и был доставлен в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. Соответствующей информацией артистка поделилась в своём Telegram-канале.





По словам Штурм, инцидент произошёл, когда другой ребёнок бросил камень из-за кустов. В результате внук Натальи получил серьёзное повреждение головы.

«В больнице нам обработали рану, сшили края, потому что там где-то сантиметра два пробоина», — рассказала Штурм.