«Весь в крови»: Наталья Штурм показала внука с пробитой камнем головой
Внук Натальи Штурм в больнице после жестокого нападения сверстника
Внук певицы Натальи Штурм получил травму головы и был доставлен в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. Соответствующей информацией артистка поделилась в своём Telegram-канале.
По словам Штурм, инцидент произошёл, когда другой ребёнок бросил камень из-за кустов. В результате внук Натальи получил серьёзное повреждение головы.
«В больнице нам обработали рану, сшили края, потому что там где-то сантиметра два пробоина», — рассказала Штурм.Певица также опубликовала фотографии, на которых видно, что голова мальчика перевязана. В публикации подчеркивается, что внук певицы сейчас находится в медицинском учреждении. В комментариях к посту пользователи выражают пожелания скорейшего выздоровления ребёнку.
Ранее Любовь Успенская выгнала ухажёра дочери и объяснила, кто ей нужен.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.