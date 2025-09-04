«Не тянет»: Любовь Успенская выгнала ухажёра дочери и объяснила, кто ей нужен
Певица Любовь Успенская в интервью изданию StartHit сообщила о прекращении романтических отношений своей дочери Татьяны Плаксиной с её избранником.
Ранее Татьяна Плаксина делилась планами на брак с молодым человеком по имени Никита. Однако, по словам Успенской, кандидат не показался ей подходящей парой для дочери. Артистка заявила, что была вынуждена вмешаться, поскольку, по её мнению, молодой человек не соответствовал уровню Татьяны в интеллектуальном и социальном плане.
«Я его выгнала... Я сказала «до свидания» и просто показала ему на дверь», — объяснила певица.Успенская отметила, что сочла его влияние негативным, так как в период этих отношений Плаксина меньше уделяла времени саморазвитию. Исполнительница подчеркнула, что в приоритете для её дочери — поиск зрелого и образованного человека, разделяющего интересы в искусстве.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.