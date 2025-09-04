«Не тянет»: Любовь Успенская выгнала ухажёра дочери и объяснила, кто ей нужен

04 сентября 2025, 16:59

Любовь Успенская выгнала избранника дочери

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Певица Любовь Успенская в интервью изданию StartHit сообщила о прекращении романтических отношений своей дочери Татьяны Плаксиной с её избранником.





Ранее Татьяна Плаксина делилась планами на брак с молодым человеком по имени Никита. Однако, по словам Успенской, кандидат не показался ей подходящей парой для дочери. Артистка заявила, что была вынуждена вмешаться, поскольку, по её мнению, молодой человек не соответствовал уровню Татьяны в интеллектуальном и социальном плане.

«Я его выгнала... Я сказала «до свидания» и просто показала ему на дверь», — объяснила певица.

