«Непосильная задача»: 38-летняя актриса Настасья Самбурская показала фото в бикини
38-летняя актриса Настасья Самбурская показала фото в бикини
Фото в бикини показала 38-летняя звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская. Снимок опубликован в соцсетях знаменитости.
«Непосильная задача, не сгореть до тла от счастья прибывания на морюшке, в уже теперь ставшей любимой Турции, чего я никак не ожидала совершив свой первый визит сюда 4 годика назад))) наслаждаюсь с подружками сервисом», — сказано в посте звезды. (орфография и пунктуация сохранены, прим. ред.).Поклонники оценили фигуру женщины. К слову, в 2023 году ее блог был посвящен здоровому образу жизни. Самбурская соблюдала режим питания от эндокринолога: не ела сахара, дрожжей и даже авокадо, зато употребляла в пищу мясо, курицу и рыбу. А в ассорти круп был дикий рис, гречка и киноа.
*Запрещен в РФ