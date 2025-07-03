Киркоров высказался о сходстве Овсянниковой и Бузовой: «Несравнимо, неправильно»

Киркоров заявил, что сравнивать Овсянникову и Бузову нельзя
Филипп Киркоров и Ольга Бузова (фото: Telegram @official_kirkorov)

Фаворитку Филиппа Киркорова певицу Марго Овсянникову в последнее время всё чаще сравнивают с Ольгой Бузовой. Однако сам поп-король не видит сходств в артистках.



58-летнего певца связывают близкие отношения с Бузовой, с которой он дружит уже много дет. В то же время Киркоров хорошо общается с Марго, поэтому прекрасно знает характеры обеих знаменитостей.

«С Олей Бузовой они совершенно разные. Это две разные совершенно единицы – каждая хороша по-своему. Их нельзя сравнивать, это несравнимо, неправильно», – подчеркнул Киркоров в беседе с Telegram-каналом «Звездач».
Марго Овсянникова (фото: Telegram @Mmmargaaret)
Сама Овсянникова призналась, что не любит, когда её с кем-то сравнивают, даже если речь идёт о других звёздах. Она подчеркнула, что их с Бузовой творчество сильно отличается. К тому же, они имеют разные профессии: Ольга является географом, а Марго – артисткой, поэтому сходств между ними нет.

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Анастасия Чинкова

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