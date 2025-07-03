Киркоров высказался о сходстве Овсянниковой и Бузовой: «Несравнимо, неправильно»

03 июля 2025, 21:23

Киркоров заявил, что сравнивать Овсянникову и Бузову нельзя

Филипп Киркоров и Ольга Бузова (фото: Telegram @official_kirkorov)

Фаворитку Филиппа Киркорова певицу Марго Овсянникову в последнее время всё чаще сравнивают с Ольгой Бузовой. Однако сам поп-король не видит сходств в артистках.





58-летнего певца связывают близкие отношения с Бузовой, с которой он дружит уже много дет. В то же время Киркоров хорошо общается с Марго, поэтому прекрасно знает характеры обеих знаменитостей.





«С Олей Бузовой они совершенно разные. Это две разные совершенно единицы – каждая хороша по-своему. Их нельзя сравнивать, это несравнимо, неправильно», – подчеркнул Киркоров в беседе с Telegram-каналом «Звездач».