Киркоров высказался о сходстве Овсянниковой и Бузовой: «Несравнимо, неправильно»
Киркоров заявил, что сравнивать Овсянникову и Бузову нельзя
Фаворитку Филиппа Киркорова певицу Марго Овсянникову в последнее время всё чаще сравнивают с Ольгой Бузовой. Однако сам поп-король не видит сходств в артистках.
58-летнего певца связывают близкие отношения с Бузовой, с которой он дружит уже много дет. В то же время Киркоров хорошо общается с Марго, поэтому прекрасно знает характеры обеих знаменитостей.
«С Олей Бузовой они совершенно разные. Это две разные совершенно единицы – каждая хороша по-своему. Их нельзя сравнивать, это несравнимо, неправильно», – подчеркнул Киркоров в беседе с Telegram-каналом «Звездач».Сама Овсянникова призналась, что не любит, когда её с кем-то сравнивают, даже если речь идёт о других звёздах. Она подчеркнула, что их с Бузовой творчество сильно отличается. К тому же, они имеют разные профессии: Ольга является географом, а Марго – артисткой, поэтому сходств между ними нет.