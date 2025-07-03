«Вот это был сюрприз»: Звезда «Пацанок» рассказала о своих диагнозах

03 июля 2025, 21:51

Звезда «Пацанок» Оксана Нецветаева рассказала о своих диагнозах

Оксана Нецветаева (Фото: Instagram*/oksanalife__)

Начальный цирроз печени диагностировали звезде проекта «Пацанки» Оксане Нецветаевой. Об этом она рассказала в соцсетях, выйдя на связь из рехаба. По словам сетевой знаменитости, ей «хочется реветь», но она не знает, от чего.







«Вот это был сюрприз. Хорошо, что это обнаружили сейчас и сразу приступили к лечению», — поделилась телезвезда.

«Мне здесь хорошо, комфортно, я чувствую себя замечательно, много поддержки, но на самом деле мне очень грустно, я чувствую себя одиноко, хоть здесь и много поддержки. Внутри какая-то пустота. Возможно, потому что я трезвая, мой мозг ничем не искажен», — резюмировала она.

