«Вот это был сюрприз»: Звезда «Пацанок» рассказала о своих диагнозах

Звезда «Пацанок» Оксана Нецветаева рассказала о своих диагнозах
Оксана Нецветаева (Фото: Instagram*/oksanalife__)

Начальный цирроз печени диагностировали звезде проекта «Пацанки» Оксане Нецветаевой. Об этом она рассказала в соцсетях, выйдя на связь из рехаба. По словам сетевой знаменитости, ей «хочется реветь», но она не знает, от чего.



«Вот это был сюрприз. Хорошо, что это обнаружили сейчас и сразу приступили к лечению», — поделилась телезвезда.
Девушка добавила, что ходит в местный тренажерный зал и активно тренируется. Нецветаева заключила, что просыпается в слезах каждое утро, ей поставили глубокую затяжную депрессию.

«Мне здесь хорошо, комфортно, я чувствую себя замечательно, много поддержки, но на самом деле мне очень грустно, я чувствую себя одиноко, хоть здесь и много поддержки. Внутри какая-то пустота. Возможно, потому что я трезвая, мой мозг ничем не искажен», — резюмировала она.
Социальное реалити-шоу «Пацанки» вышло в 2016 году. Оно насчитывает девять сезонов. Цель проекта — научить участниц любить мир и самих себя.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

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