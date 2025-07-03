Прохор Шаляпин пожаловался на бедность в квартире площадью 130 квадратов: «Я жил кое-как»

Певец Прохор Шаляпин пожаловался на бедность в квартире площадью 130 кв.м
Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин пожаловался на бедную жизнь в своей первой квартире площадью более ста квадратных метров. О своём прошлом певец рассказал в эфире шоу «ТОКСИКИ».



Один из ведущих передачи попросил Шаляпина поделиться подробностями своей жизни до достижения успеха в шоу-бизнесе. В ответ артист заявил, что лучше об этом не вспоминать.

«Я жил кое-как... Бедность, это когда у тебя много одежды, а квартира маленькая, её сложить негде», – заявил исполнитель.
Прохор поделился, что после участия в «Фабрике звезд» был вынужден «ютиться» в квартире площадью 130 квадратных метров. Шаляпин отказался уточнять размер своего нынешнего жилья, отметив при этом, что оно гораздо просторнее предыдущего.

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Анастасия Чинкова

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