Прохор Шаляпин пожаловался на бедность в квартире площадью 130 квадратов: «Я жил кое-как»

03 июля 2025, 18:57

Певец Прохор Шаляпин пожаловался на бедность в квартире площадью 130 кв.м

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин пожаловался на бедную жизнь в своей первой квартире площадью более ста квадратных метров. О своём прошлом певец рассказал в эфире шоу «ТОКСИКИ».





Один из ведущих передачи попросил Шаляпина поделиться подробностями своей жизни до достижения успеха в шоу-бизнесе. В ответ артист заявил, что лучше об этом не вспоминать.





«Я жил кое-как... Бедность, это когда у тебя много одежды, а квартира маленькая, её сложить негде», – заявил исполнитель.